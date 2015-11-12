"الصقور" يستقبل المتقدمين لمسابقات "مهرجان الملك عبدالعزيز 2" بعرعر

يشمل التسجيل 8 مدن ويستمر حتى 25 نوفمبر

تبدأ لجنة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، في تسجيل راغبي الاشتراك بمسابقات المهرجان، غداً الأربعاء، في مدينة عرعر وتوابعها، ولمدة يومين، حتى الخميس 14 نوفمبر، بفندق لارا الجوف للوحدات السكنية، وتستقبل الصقارين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء.



وأوضح نادي الصقور السعودي، منظم المهرجان، أن التسجيل متاح للجميع في مسابقتي "المزاين"، والملواح (الدعو 400 متر)، على أن تكون فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في مسابقة "الملواح"، هي: الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة. كما تشمل مسابقة "الملواح" الملاك والمحترفين.



فيما أنهت اللجنة أعمال التسجيل في كل من الدمام وحفر الباطن وينبع، بعد أن سجلت 611 صقراً، ومن المتوقع أن تشمل أعمال التسجيل ثماني مدن سعودية بمختلف المناطق، حتى 25 نوفمبر الحالي.



وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الثاني في الفترة من 4 حتى 19 ربيع ثاني 1441هـ، الموافق من 1 حتى 16 ديسمبر المقبل، في مدينة الرياض طريق القصيم بعد مخرج "مَلهَم"، و‏يهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد بالصقور، وفق جهود منظمة ومبتكرة، لخلق أوساط تفاعلية ممتعة، من أجل خلق التواصل بين الأجيال الحديثة وإرثها السعودي الأصيل.



ومن المقرر أن يضم المهرجان الكثير من السباقات والأنشطة التي تستهدف ملاك وعشاق هواية تربية الصقور والصيد بها.