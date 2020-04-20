فلسطين.. 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي لـ449 حالة

تشمل 314 بالمحافظات الشمالية و15 بالجنوبية و120 في القدس

أعلن مدير عام الصحة الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضح "الشخرة" في الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الاثنين، أن اثنتين من الإصابات سُجلت في بيت عنان، واثنتين في كفر عقب، واثنتين في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة لممرض من مخيم بلاطة في مدينة نابلس ويعمل في مستشفى المطلع، ولم يخالط أحدًا في المخيم.

وبحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية؛ فإنه بتسجيل الإصابات السبع الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 449 في فلسطين، منها 314 في المحافظات الشمالية، و15 في المحافظات الجنوبية، و120 (حصيلة مبدئية) في القدس؛ فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 69 حالة، بعد تسجيل حالتي انتكاسة لمتعافييْن اثنين من بيت لحم.