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الطائف.. تُواصل أعمال السفلتة بحي الوسام والانتهاء من 50 ألف م2

لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء والمخططات وتأهيل الشوارع

واصلت أمانة الطائف دعمَ أعمال السفلتة في شوارع حي الوسام، ضمن جهود تأهيل الشوارع المتضررة من المياه السطحية.
وتمكنت وكالة المشاريع من سفلتة أكثر من 50 ألف متر مربع من شوارع الحي والضواحي، خلال الأسبوع الماضي؛ سعيًا لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء.
وبيّنت وكالة المشاريع أنها تعمل بالحي مع عدد من الأحياء التي تحتاج إلى أعمال تهيئة وتأهيل لشوارعها وفق الكميات المتاحة بما يغطي الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والسفلتة الجديدة التي تخدم الأحياء السكنية الجديدة والمخططات، ويشمل البرنامج أكثر من 19 موقعًا، ويقوم البرنامج برصد الاحتياجات الأساسية من خدمات السفلتة في المخططات السكنية، بالإضافة إلى رصد الشوارع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وتقوم فِرَق الصيانة بكشط الطبقة الأسفلتية القديمة وإعادة التأهيل بالسفلتة والرصف.
وأشارت الوكالة إلى أنها عَمِلت على دراسة مسببات تضرر الطبقات الأسفلتية بالشوارع ووضع حلول جذرية لمعالجة التشققات وتأثر الأسفلت والحفر، وتسوية المناسيب للارتقاء بخدمات السفلتة المقدمة للأهالي، وزيادة كفاءة إدارة الشوارع لراحة المواطنين.

أمانة الطائف السفلتة حي الوسام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الطائف.. تُواصل أعمال السفلتة بحي الوسام والانتهاء من 50 ألف م2
سبق

واصلت أمانة الطائف دعمَ أعمال السفلتة في شوارع حي الوسام، ضمن جهود تأهيل الشوارع المتضررة من المياه السطحية.
وتمكنت وكالة المشاريع من سفلتة أكثر من 50 ألف متر مربع من شوارع الحي والضواحي، خلال الأسبوع الماضي؛ سعيًا لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء.
وبيّنت وكالة المشاريع أنها تعمل بالحي مع عدد من الأحياء التي تحتاج إلى أعمال تهيئة وتأهيل لشوارعها وفق الكميات المتاحة بما يغطي الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والسفلتة الجديدة التي تخدم الأحياء السكنية الجديدة والمخططات، ويشمل البرنامج أكثر من 19 موقعًا، ويقوم البرنامج برصد الاحتياجات الأساسية من خدمات السفلتة في المخططات السكنية، بالإضافة إلى رصد الشوارع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وتقوم فِرَق الصيانة بكشط الطبقة الأسفلتية القديمة وإعادة التأهيل بالسفلتة والرصف.
وأشارت الوكالة إلى أنها عَمِلت على دراسة مسببات تضرر الطبقات الأسفلتية بالشوارع ووضع حلول جذرية لمعالجة التشققات وتأثر الأسفلت والحفر، وتسوية المناسيب للارتقاء بخدمات السفلتة المقدمة للأهالي، وزيادة كفاءة إدارة الشوارع لراحة المواطنين.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
12:01 PM

الطائف.. تُواصل أعمال السفلتة بحي الوسام والانتهاء من 50 ألف م2

لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء والمخططات وتأهيل الشوارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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واصلت أمانة الطائف دعمَ أعمال السفلتة في شوارع حي الوسام، ضمن جهود تأهيل الشوارع المتضررة من المياه السطحية.
وتمكنت وكالة المشاريع من سفلتة أكثر من 50 ألف متر مربع من شوارع الحي والضواحي، خلال الأسبوع الماضي؛ سعيًا لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء.
وبيّنت وكالة المشاريع أنها تعمل بالحي مع عدد من الأحياء التي تحتاج إلى أعمال تهيئة وتأهيل لشوارعها وفق الكميات المتاحة بما يغطي الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والسفلتة الجديدة التي تخدم الأحياء السكنية الجديدة والمخططات، ويشمل البرنامج أكثر من 19 موقعًا، ويقوم البرنامج برصد الاحتياجات الأساسية من خدمات السفلتة في المخططات السكنية، بالإضافة إلى رصد الشوارع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وتقوم فِرَق الصيانة بكشط الطبقة الأسفلتية القديمة وإعادة التأهيل بالسفلتة والرصف.
وأشارت الوكالة إلى أنها عَمِلت على دراسة مسببات تضرر الطبقات الأسفلتية بالشوارع ووضع حلول جذرية لمعالجة التشققات وتأثر الأسفلت والحفر، وتسوية المناسيب للارتقاء بخدمات السفلتة المقدمة للأهالي، وزيادة كفاءة إدارة الشوارع لراحة المواطنين.

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