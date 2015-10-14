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"إتش بي" تُحاول إنقاذ حواسبها عبر "تحديث طارئ"

بهدف منع القراصنة من تحميل ملفات "DLL" ضارة

أعلنت شركة "إتش بي"، إطلاق تحديث برمجي طارئ لحماية حواسيبها من خطر الاختراق.

وأشارت العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية، إلى أن "إتش بي" أطلقت تحديثًا أمنيًّا لتطبيق HP Touchpoint Analyti الموجود في حواسيبها، بعد أن اكتشف الخبير في أمن المعلومات "بيليغ هادار"، أن التطبيق يحوي ثغرة برمجية تساعد في اختراق الحواسيب.

وتكمن خطورة الثغرة الأمنية المكتشفة في التطبيق المذكور، بأنها تساعد قراصنة الإنترنت على الوصول إلى حواسيب مستخدمي HP، وتحميل ملفات DLL ضارة بتلك الحواسيب؛ للوصول إلى ما يسمى بـ"حقوق المستخدم" في تلك الأجهزة؛ ليتحكموا بعدها في العديد من البرمجيات والتطبيقات الموجودة فيها.

ويعتبر HP Touchpoint Analytics أحد البرامج التي تثبتها HP في حواسيبها قبل بيعها للمستخدمين، وتعتمد عليه في الحصول على بيانات تتعلق بالحواسيب وبعض التطبيقات المثبتة عليها وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأثار هذا التطبيق حفيظة مستخدمي الحواسيب؛ حيث وُصف بأنه "برنامج تجسس"، واشتكى البعض من أنه يتسبب في إبطاء عمل الأجهزة.

إتش بي تحديث

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"إتش بي" تُحاول إنقاذ حواسبها عبر "تحديث طارئ"
سبق

أعلنت شركة "إتش بي"، إطلاق تحديث برمجي طارئ لحماية حواسيبها من خطر الاختراق.

وأشارت العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية، إلى أن "إتش بي" أطلقت تحديثًا أمنيًّا لتطبيق HP Touchpoint Analyti الموجود في حواسيبها، بعد أن اكتشف الخبير في أمن المعلومات "بيليغ هادار"، أن التطبيق يحوي ثغرة برمجية تساعد في اختراق الحواسيب.

وتكمن خطورة الثغرة الأمنية المكتشفة في التطبيق المذكور، بأنها تساعد قراصنة الإنترنت على الوصول إلى حواسيب مستخدمي HP، وتحميل ملفات DLL ضارة بتلك الحواسيب؛ للوصول إلى ما يسمى بـ"حقوق المستخدم" في تلك الأجهزة؛ ليتحكموا بعدها في العديد من البرمجيات والتطبيقات الموجودة فيها.

ويعتبر HP Touchpoint Analytics أحد البرامج التي تثبتها HP في حواسيبها قبل بيعها للمستخدمين، وتعتمد عليه في الحصول على بيانات تتعلق بالحواسيب وبعض التطبيقات المثبتة عليها وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأثار هذا التطبيق حفيظة مستخدمي الحواسيب؛ حيث وُصف بأنه "برنامج تجسس"، واشتكى البعض من أنه يتسبب في إبطاء عمل الأجهزة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
02:04 PM

"إتش بي" تُحاول إنقاذ حواسبها عبر "تحديث طارئ"

بهدف منع القراصنة من تحميل ملفات "DLL" ضارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "إتش بي"، إطلاق تحديث برمجي طارئ لحماية حواسيبها من خطر الاختراق.

وأشارت العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية، إلى أن "إتش بي" أطلقت تحديثًا أمنيًّا لتطبيق HP Touchpoint Analyti الموجود في حواسيبها، بعد أن اكتشف الخبير في أمن المعلومات "بيليغ هادار"، أن التطبيق يحوي ثغرة برمجية تساعد في اختراق الحواسيب.

وتكمن خطورة الثغرة الأمنية المكتشفة في التطبيق المذكور، بأنها تساعد قراصنة الإنترنت على الوصول إلى حواسيب مستخدمي HP، وتحميل ملفات DLL ضارة بتلك الحواسيب؛ للوصول إلى ما يسمى بـ"حقوق المستخدم" في تلك الأجهزة؛ ليتحكموا بعدها في العديد من البرمجيات والتطبيقات الموجودة فيها.

ويعتبر HP Touchpoint Analytics أحد البرامج التي تثبتها HP في حواسيبها قبل بيعها للمستخدمين، وتعتمد عليه في الحصول على بيانات تتعلق بالحواسيب وبعض التطبيقات المثبتة عليها وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأثار هذا التطبيق حفيظة مستخدمي الحواسيب؛ حيث وُصف بأنه "برنامج تجسس"، واشتكى البعض من أنه يتسبب في إبطاء عمل الأجهزة.

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