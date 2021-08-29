قريباً للبيع.. إتقان العقارية تباشر تسويق أرض المعيزيلة بشرق الرياض

تزيد مساحتها على 65 ألف متر مربع بموقع حيوي وجاذب للمستثمرين

باشرت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع أرض المعيزيلة كفرصة للمطورين والمستثمرين بشرق الرياض التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 65,596.96 متر مربع، وتقع على محور طريقي خريص والجنادرية في حي المعيزيلة بجوار كلية الملك فهد الأمنية، والتي تعد فرصة سانحة للاستثمار العقاري المتميز بموقعه وقرب من المنشآت الحيوية.

وتعتبر أرض المعيزيلة سكنية وتجارية وذات مساحة جيدة كأرض خام أغلبها سكني وتتميز بالتمدد السكني وتوجه المستثمرين وقرب الأرض بمجاورتها للمنشآت الطبية والمجمعات الأمنية والعسكرية والتي تعزز من قيمتها السوقية وتكسبها موقعاً إستراتيجياً يجعلها محط أنظار المستثمرين في العاصمة.

ومما يميز أرض المعيزيلة ويزيد من جاذبيتها أنها تجاور كلية الملك فهد الأمنية التي تبعد عنها بـ 200 متر، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تبعد عنها بـ 250 مترًا واستاد الملك فهد الرياضي الذي يعد الأكبر على مستوى المملكة وتقام فيه المحافل الرياضية الدولية والمحلية.

كما تتميز أرض المعيزيلة بقربها من مداخل ومخارج ومحاور وطرق متعددة مثل "طريق الرياض-الدمام وطريق خريص" والشوارع الداخلية التجارية مما يسهل عملية الوصول إليها، إلى جانب قرب الخدمات والبنى التحتية في المنطقة المجاورة، ما يزيد فرصة بناء وحدات سكنية مميزة يقصدها المواطنون والمقيمون والسياح.

وأهابت شركة إتقان العقارية بالمطورين، والمستثمرين، والمواطنين الراغبين في الشراء التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و(0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.