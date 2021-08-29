النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قريباً للبيع.. إتقان العقارية تباشر تسويق أرض المعيزيلة بشرق الرياض

تزيد مساحتها على 65 ألف متر مربع بموقع حيوي وجاذب للمستثمرين

باشرت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع أرض المعيزيلة كفرصة للمطورين والمستثمرين بشرق الرياض التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 65,596.96 متر مربع، وتقع على محور طريقي خريص والجنادرية في حي المعيزيلة بجوار كلية الملك فهد الأمنية، والتي تعد فرصة سانحة للاستثمار العقاري المتميز بموقعه وقرب من المنشآت الحيوية.

وتعتبر أرض المعيزيلة سكنية وتجارية وذات مساحة جيدة كأرض خام أغلبها سكني وتتميز بالتمدد السكني وتوجه المستثمرين وقرب الأرض بمجاورتها للمنشآت الطبية والمجمعات الأمنية والعسكرية والتي تعزز من قيمتها السوقية وتكسبها موقعاً إستراتيجياً يجعلها محط أنظار المستثمرين في العاصمة.

ومما يميز أرض المعيزيلة ويزيد من جاذبيتها أنها تجاور كلية الملك فهد الأمنية التي تبعد عنها بـ 200 متر، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تبعد عنها بـ 250 مترًا واستاد الملك فهد الرياضي الذي يعد الأكبر على مستوى المملكة وتقام فيه المحافل الرياضية الدولية والمحلية.

كما تتميز أرض المعيزيلة بقربها من مداخل ومخارج ومحاور وطرق متعددة مثل "طريق الرياض-الدمام وطريق خريص" والشوارع الداخلية التجارية مما يسهل عملية الوصول إليها، إلى جانب قرب الخدمات والبنى التحتية في المنطقة المجاورة، ما يزيد فرصة بناء وحدات سكنية مميزة يقصدها المواطنون والمقيمون والسياح.

وأهابت شركة إتقان العقارية بالمطورين، والمستثمرين، والمواطنين الراغبين في الشراء التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و(0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قريباً للبيع.. إتقان العقارية تباشر تسويق أرض المعيزيلة بشرق الرياض
سبق

باشرت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع أرض المعيزيلة كفرصة للمطورين والمستثمرين بشرق الرياض التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 65,596.96 متر مربع، وتقع على محور طريقي خريص والجنادرية في حي المعيزيلة بجوار كلية الملك فهد الأمنية، والتي تعد فرصة سانحة للاستثمار العقاري المتميز بموقعه وقرب من المنشآت الحيوية.

وتعتبر أرض المعيزيلة سكنية وتجارية وذات مساحة جيدة كأرض خام أغلبها سكني وتتميز بالتمدد السكني وتوجه المستثمرين وقرب الأرض بمجاورتها للمنشآت الطبية والمجمعات الأمنية والعسكرية والتي تعزز من قيمتها السوقية وتكسبها موقعاً إستراتيجياً يجعلها محط أنظار المستثمرين في العاصمة.

ومما يميز أرض المعيزيلة ويزيد من جاذبيتها أنها تجاور كلية الملك فهد الأمنية التي تبعد عنها بـ 200 متر، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تبعد عنها بـ 250 مترًا واستاد الملك فهد الرياضي الذي يعد الأكبر على مستوى المملكة وتقام فيه المحافل الرياضية الدولية والمحلية.

كما تتميز أرض المعيزيلة بقربها من مداخل ومخارج ومحاور وطرق متعددة مثل "طريق الرياض-الدمام وطريق خريص" والشوارع الداخلية التجارية مما يسهل عملية الوصول إليها، إلى جانب قرب الخدمات والبنى التحتية في المنطقة المجاورة، ما يزيد فرصة بناء وحدات سكنية مميزة يقصدها المواطنون والمقيمون والسياح.

وأهابت شركة إتقان العقارية بالمطورين، والمستثمرين، والمواطنين الراغبين في الشراء التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و(0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
01:43 PM

قريباً للبيع.. إتقان العقارية تباشر تسويق أرض المعيزيلة بشرق الرياض

تزيد مساحتها على 65 ألف متر مربع بموقع حيوي وجاذب للمستثمرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,106

باشرت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع أرض المعيزيلة كفرصة للمطورين والمستثمرين بشرق الرياض التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 65,596.96 متر مربع، وتقع على محور طريقي خريص والجنادرية في حي المعيزيلة بجوار كلية الملك فهد الأمنية، والتي تعد فرصة سانحة للاستثمار العقاري المتميز بموقعه وقرب من المنشآت الحيوية.

وتعتبر أرض المعيزيلة سكنية وتجارية وذات مساحة جيدة كأرض خام أغلبها سكني وتتميز بالتمدد السكني وتوجه المستثمرين وقرب الأرض بمجاورتها للمنشآت الطبية والمجمعات الأمنية والعسكرية والتي تعزز من قيمتها السوقية وتكسبها موقعاً إستراتيجياً يجعلها محط أنظار المستثمرين في العاصمة.

ومما يميز أرض المعيزيلة ويزيد من جاذبيتها أنها تجاور كلية الملك فهد الأمنية التي تبعد عنها بـ 200 متر، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تبعد عنها بـ 250 مترًا واستاد الملك فهد الرياضي الذي يعد الأكبر على مستوى المملكة وتقام فيه المحافل الرياضية الدولية والمحلية.

كما تتميز أرض المعيزيلة بقربها من مداخل ومخارج ومحاور وطرق متعددة مثل "طريق الرياض-الدمام وطريق خريص" والشوارع الداخلية التجارية مما يسهل عملية الوصول إليها، إلى جانب قرب الخدمات والبنى التحتية في المنطقة المجاورة، ما يزيد فرصة بناء وحدات سكنية مميزة يقصدها المواطنون والمقيمون والسياح.

وأهابت شركة إتقان العقارية بالمطورين، والمستثمرين، والمواطنين الراغبين في الشراء التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و(0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة