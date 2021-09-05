النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات

بين 136- 151 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد وبدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ حيث تم تحديد النطاق السعري بين 136- 151 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح، في طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة؛ وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قِبَل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية).

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50.000 سهم؛ فيما يبلغ الحد الأقصى 5.999.999 سهمًا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًّا للفئات المشاركة 24.000.000 سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح؛ على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم؛ يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.600.000 سهم طرح كحد أدنى؛ بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

يُذكر أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021م، وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021م.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
سبق

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ حيث تم تحديد النطاق السعري بين 136- 151 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح، في طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة؛ وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قِبَل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية).

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50.000 سهم؛ فيما يبلغ الحد الأقصى 5.999.999 سهمًا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًّا للفئات المشاركة 24.000.000 سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح؛ على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم؛ يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.600.000 سهم طرح كحد أدنى؛ بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

يُذكر أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021م، وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021م.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:11 AM

الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات

بين 136- 151 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد وبدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,446

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ حيث تم تحديد النطاق السعري بين 136- 151 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح، في طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة؛ وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قِبَل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية).

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50.000 سهم؛ فيما يبلغ الحد الأقصى 5.999.999 سهمًا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًّا للفئات المشاركة 24.000.000 سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح؛ على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم؛ يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.600.000 سهم طرح كحد أدنى؛ بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

يُذكر أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021م، وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021م.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,379
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة