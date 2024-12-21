النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشهراني" يحصد الدكتوراه بالعلوم من جامعة الملك سعود

حصل الباحث سعد مبارك بن صقر الشهراني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من قسم النبات والأحياء الدقيقة في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة "تأثير الكادميوم وأكسيد النيتريك على النمو والعمليات الكيموحيوية ومضادات الأكسدة والمخلبيات النباتية في صنفين من نبات البازلاء".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
الشهراني" يحصد الدكتوراه بالعلوم من جامعة الملك سعود
سبق

حصل الباحث سعد مبارك بن صقر الشهراني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من قسم النبات والأحياء الدقيقة في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة "تأثير الكادميوم وأكسيد النيتريك على النمو والعمليات الكيموحيوية ومضادات الأكسدة والمخلبيات النباتية في صنفين من نبات البازلاء".

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
09:00 PM

الشهراني" يحصد الدكتوراه بالعلوم من جامعة الملك سعود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
256

حصل الباحث سعد مبارك بن صقر الشهراني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من قسم النبات والأحياء الدقيقة في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة "تأثير الكادميوم وأكسيد النيتريك على النمو والعمليات الكيموحيوية ومضادات الأكسدة والمخلبيات النباتية في صنفين من نبات البازلاء".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,554
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,368
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,750
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,197

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة