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قياس كفاءة أداء 1600 موظف ميداني من رئاسة الأمر بالمعروف

"الشراحيلي": نولي تطوير وتدريب وتأهيل كوادرها البشرية عناية بالغة

أوضح الوكيل للتخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، أن الرئاسة أولت تطوير وتدريب وتأهيل كوادرها البشرية عناية بالغة، من خلال معايير مهنية من شأنها ضمان رفع كفاءة أدائهم في العمل الميداني، وتعزيز جودة الانتقاء للمتقدمين لهذا العمل، واستقطاب وتأهيل الكفاءات المتميزة في هذا المجال؛ وذلك لتحقيق رؤية الرئاسة ورسالتها وتنفيذ خططها وأهدافها، والواجبات المنوطة بها.

وبيّن فضيلة الوكيل للتخطيط والتطوير، أن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجّه بأن يعتمد المركز الوطني للقياس لتنفيذ مشروع مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني الهادف إلى رفع كفاءة العاملين في الميدان، والمساعدة على قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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قياس كفاءة أداء 1600 موظف ميداني من رئاسة الأمر بالمعروف
سبق

أوضح الوكيل للتخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، أن الرئاسة أولت تطوير وتدريب وتأهيل كوادرها البشرية عناية بالغة، من خلال معايير مهنية من شأنها ضمان رفع كفاءة أدائهم في العمل الميداني، وتعزيز جودة الانتقاء للمتقدمين لهذا العمل، واستقطاب وتأهيل الكفاءات المتميزة في هذا المجال؛ وذلك لتحقيق رؤية الرئاسة ورسالتها وتنفيذ خططها وأهدافها، والواجبات المنوطة بها.

وبيّن فضيلة الوكيل للتخطيط والتطوير، أن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجّه بأن يعتمد المركز الوطني للقياس لتنفيذ مشروع مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني الهادف إلى رفع كفاءة العاملين في الميدان، والمساعدة على قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:24 AM

قياس كفاءة أداء 1600 موظف ميداني من رئاسة الأمر بالمعروف

"الشراحيلي": نولي تطوير وتدريب وتأهيل كوادرها البشرية عناية بالغة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح الوكيل للتخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، أن الرئاسة أولت تطوير وتدريب وتأهيل كوادرها البشرية عناية بالغة، من خلال معايير مهنية من شأنها ضمان رفع كفاءة أدائهم في العمل الميداني، وتعزيز جودة الانتقاء للمتقدمين لهذا العمل، واستقطاب وتأهيل الكفاءات المتميزة في هذا المجال؛ وذلك لتحقيق رؤية الرئاسة ورسالتها وتنفيذ خططها وأهدافها، والواجبات المنوطة بها.

وبيّن فضيلة الوكيل للتخطيط والتطوير، أن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجّه بأن يعتمد المركز الوطني للقياس لتنفيذ مشروع مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني الهادف إلى رفع كفاءة العاملين في الميدان، والمساعدة على قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.

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