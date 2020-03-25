النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يتربص بالعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.. و"اشتية" يطالبهم بالعودة

يتعرضون لظروف غير صحية قد تؤدي لإصابتهم

أمرت الحكومة الفلسطينية العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بالعودة إلى مواطنهم، مشددة على أن وظائفهم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن الظروف المعيشية غير الملائمة للفلسطينيين في إسرائيل قد تؤدي إلى انتشار الفيروس.

وقال "اشتية": "إن على جميع العمال الفلسطينيين العودة إلى منازلهم وذلك حماية لهم وحفاظاً على سلامتهم“.

وقد يؤدي المرسوم الذي أعلنه "اشتية" في وقت متأخر أمس إلى إغلاق صناعة البناء في إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الفلسطينية.

وقامت إسرائيل بترتيبات خاصة للكثيرين من نحو 100 ألف فلسطيني، يعبرون عادة من الضفة الغربية يومياً، للمبيت في مدن إسرائيلية قبل إغلاق الحدود الأحد الماضي للحد من انتشار الفيروس، لكن مجموعات في الصناعة ونشطاء يقولون إنه بينما وجد معظم العمال مساكن مؤقتة في فنادق وشقق فارغة، اضطر آلاف آخرون إلى النوم في مبان لا تزال قيد الإنشاء، وتكون غالباً المواقع التي يعملون فيها.

إسرائيل العمال الفلسطينيين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يتربص بالعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.. و"اشتية" يطالبهم بالعودة
سبق

أمرت الحكومة الفلسطينية العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بالعودة إلى مواطنهم، مشددة على أن وظائفهم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن الظروف المعيشية غير الملائمة للفلسطينيين في إسرائيل قد تؤدي إلى انتشار الفيروس.

وقال "اشتية": "إن على جميع العمال الفلسطينيين العودة إلى منازلهم وذلك حماية لهم وحفاظاً على سلامتهم“.

وقد يؤدي المرسوم الذي أعلنه "اشتية" في وقت متأخر أمس إلى إغلاق صناعة البناء في إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الفلسطينية.

وقامت إسرائيل بترتيبات خاصة للكثيرين من نحو 100 ألف فلسطيني، يعبرون عادة من الضفة الغربية يومياً، للمبيت في مدن إسرائيلية قبل إغلاق الحدود الأحد الماضي للحد من انتشار الفيروس، لكن مجموعات في الصناعة ونشطاء يقولون إنه بينما وجد معظم العمال مساكن مؤقتة في فنادق وشقق فارغة، اضطر آلاف آخرون إلى النوم في مبان لا تزال قيد الإنشاء، وتكون غالباً المواقع التي يعملون فيها.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
07:37 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:08 PM

"كورونا" يتربص بالعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.. و"اشتية" يطالبهم بالعودة

يتعرضون لظروف غير صحية قد تؤدي لإصابتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,179

أمرت الحكومة الفلسطينية العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بالعودة إلى مواطنهم، مشددة على أن وظائفهم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن الظروف المعيشية غير الملائمة للفلسطينيين في إسرائيل قد تؤدي إلى انتشار الفيروس.

وقال "اشتية": "إن على جميع العمال الفلسطينيين العودة إلى منازلهم وذلك حماية لهم وحفاظاً على سلامتهم“.

وقد يؤدي المرسوم الذي أعلنه "اشتية" في وقت متأخر أمس إلى إغلاق صناعة البناء في إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الفلسطينية.

وقامت إسرائيل بترتيبات خاصة للكثيرين من نحو 100 ألف فلسطيني، يعبرون عادة من الضفة الغربية يومياً، للمبيت في مدن إسرائيلية قبل إغلاق الحدود الأحد الماضي للحد من انتشار الفيروس، لكن مجموعات في الصناعة ونشطاء يقولون إنه بينما وجد معظم العمال مساكن مؤقتة في فنادق وشقق فارغة، اضطر آلاف آخرون إلى النوم في مبان لا تزال قيد الإنشاء، وتكون غالباً المواقع التي يعملون فيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,298
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,102
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,623

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة