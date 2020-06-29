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الطائف .. معرض إلكتروني للرسم والتصوير الضوئي يجسد جائحة كورونا

بمشاركة أكثر من 70 فنانًا تشكيليًا من أنحاء المملكة

أطلق فريقا الرسم التخطيطي "إسكتش آرت“ للفنون بقيادة الفنانة التشكيلية هبة الوقداني وفريق اللقطة الأولى "فرست شوت" للتصوير الضوئي بقيادة المصورة حنان الهذلي معرضاً إلكترونياً للفن التشكيلي والصور مشاركة أكثر من 70 فنانًا تشكيليًا ومصورًا من أنحاء المملكة.

وحول المعرض تحدثت قائدة فريق "سكيتش آرت" هبة الوقداني قائلة: المعرض جاء إلكترونيًا ليتوافق مع الإجراءات الاحترازية ويهدف لتوصيل رسالة إلى المجتمع فحواها أن للفنان دورًا في التعبير عن مشاعره حيال ما تمر به الدولة وما يقوم به أبطال الوطن ضد مكافحة فيروس كورونا المستجد وتجسيد الأحاسيس والمشاعر في رسوماتٍ عكست أحوال المجتمع أثناء التصدي له، حيث أقبل العديد من المبدعين للمشاركة في هذا المعرض وإثبات قدرة الفنان على الدعم والمساعدة والتوعية من خلال لوحاته وألوانه.

وأضافت الوقداني أن "سكتش آرت" استطاع استقطاب عدد كبير من المبدعين، حيث فتح باب المشاركة لمن هم خارج الفريق من جميع أرجاء المملكة، وأتاح لهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم بأعمالهم ومشاركتها في حسابات التواصل الخاصة بالفريق دعماً منه في نشر رسالة الفنان على مستوى البلاد وإظهار المواهب والتعاون فيما بين الفنانين من داخل وخارج الفريق.

بدورها أكدت قائدة فريق التصوير حنان الهذلي أن المعرض جاء للتعبير عن هذه الجائحة العصيبة وتوثيق إحدى أهم التجارب البشرية المشتركة في تاريخنا الحديث أثناء خلو الشوارع، وبقاء الأشخاص في منازلهم وكيف يمكنهم عكس الروابط البشرية، في الوقت الذي يجب فيه الالتزام بمسافة معينة عن بعضنا البعض، وهذا أقل ما نقدمه لخدمة وطننا والمشاركة في الوعي بكوادر مؤهلة ولديهم الخبرة العميقة في مجالهم الفوتوغرافي والإعلامي.

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الطائف .. معرض إلكتروني للرسم والتصوير الضوئي يجسد جائحة كورونا
سبق

أطلق فريقا الرسم التخطيطي "إسكتش آرت“ للفنون بقيادة الفنانة التشكيلية هبة الوقداني وفريق اللقطة الأولى "فرست شوت" للتصوير الضوئي بقيادة المصورة حنان الهذلي معرضاً إلكترونياً للفن التشكيلي والصور مشاركة أكثر من 70 فنانًا تشكيليًا ومصورًا من أنحاء المملكة.

وحول المعرض تحدثت قائدة فريق "سكيتش آرت" هبة الوقداني قائلة: المعرض جاء إلكترونيًا ليتوافق مع الإجراءات الاحترازية ويهدف لتوصيل رسالة إلى المجتمع فحواها أن للفنان دورًا في التعبير عن مشاعره حيال ما تمر به الدولة وما يقوم به أبطال الوطن ضد مكافحة فيروس كورونا المستجد وتجسيد الأحاسيس والمشاعر في رسوماتٍ عكست أحوال المجتمع أثناء التصدي له، حيث أقبل العديد من المبدعين للمشاركة في هذا المعرض وإثبات قدرة الفنان على الدعم والمساعدة والتوعية من خلال لوحاته وألوانه.

وأضافت الوقداني أن "سكتش آرت" استطاع استقطاب عدد كبير من المبدعين، حيث فتح باب المشاركة لمن هم خارج الفريق من جميع أرجاء المملكة، وأتاح لهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم بأعمالهم ومشاركتها في حسابات التواصل الخاصة بالفريق دعماً منه في نشر رسالة الفنان على مستوى البلاد وإظهار المواهب والتعاون فيما بين الفنانين من داخل وخارج الفريق.

بدورها أكدت قائدة فريق التصوير حنان الهذلي أن المعرض جاء للتعبير عن هذه الجائحة العصيبة وتوثيق إحدى أهم التجارب البشرية المشتركة في تاريخنا الحديث أثناء خلو الشوارع، وبقاء الأشخاص في منازلهم وكيف يمكنهم عكس الروابط البشرية، في الوقت الذي يجب فيه الالتزام بمسافة معينة عن بعضنا البعض، وهذا أقل ما نقدمه لخدمة وطننا والمشاركة في الوعي بكوادر مؤهلة ولديهم الخبرة العميقة في مجالهم الفوتوغرافي والإعلامي.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
05:58 PM

الطائف .. معرض إلكتروني للرسم والتصوير الضوئي يجسد جائحة كورونا

بمشاركة أكثر من 70 فنانًا تشكيليًا من أنحاء المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق فريقا الرسم التخطيطي "إسكتش آرت“ للفنون بقيادة الفنانة التشكيلية هبة الوقداني وفريق اللقطة الأولى "فرست شوت" للتصوير الضوئي بقيادة المصورة حنان الهذلي معرضاً إلكترونياً للفن التشكيلي والصور مشاركة أكثر من 70 فنانًا تشكيليًا ومصورًا من أنحاء المملكة.

وحول المعرض تحدثت قائدة فريق "سكيتش آرت" هبة الوقداني قائلة: المعرض جاء إلكترونيًا ليتوافق مع الإجراءات الاحترازية ويهدف لتوصيل رسالة إلى المجتمع فحواها أن للفنان دورًا في التعبير عن مشاعره حيال ما تمر به الدولة وما يقوم به أبطال الوطن ضد مكافحة فيروس كورونا المستجد وتجسيد الأحاسيس والمشاعر في رسوماتٍ عكست أحوال المجتمع أثناء التصدي له، حيث أقبل العديد من المبدعين للمشاركة في هذا المعرض وإثبات قدرة الفنان على الدعم والمساعدة والتوعية من خلال لوحاته وألوانه.

وأضافت الوقداني أن "سكتش آرت" استطاع استقطاب عدد كبير من المبدعين، حيث فتح باب المشاركة لمن هم خارج الفريق من جميع أرجاء المملكة، وأتاح لهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم بأعمالهم ومشاركتها في حسابات التواصل الخاصة بالفريق دعماً منه في نشر رسالة الفنان على مستوى البلاد وإظهار المواهب والتعاون فيما بين الفنانين من داخل وخارج الفريق.

بدورها أكدت قائدة فريق التصوير حنان الهذلي أن المعرض جاء للتعبير عن هذه الجائحة العصيبة وتوثيق إحدى أهم التجارب البشرية المشتركة في تاريخنا الحديث أثناء خلو الشوارع، وبقاء الأشخاص في منازلهم وكيف يمكنهم عكس الروابط البشرية، في الوقت الذي يجب فيه الالتزام بمسافة معينة عن بعضنا البعض، وهذا أقل ما نقدمه لخدمة وطننا والمشاركة في الوعي بكوادر مؤهلة ولديهم الخبرة العميقة في مجالهم الفوتوغرافي والإعلامي.

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