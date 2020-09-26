النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العويس " يفجرها: تأهلنا لدور ربع النهائي.. وغيرنا رجع بالطائرة إلى ناديه

بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا

أشعل حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد العويس الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريحه عقب نهاية مواجهة شباب أهلي دبي والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وقال العويس إثر انتهاء اللقاء مجيبًا على سؤال بخصوص سوء مستوى الأهلي في تلك المباراة: "غيرنا أخذتهم الطائرة ورجعوا إلى النادي.. وسنقوم بتصحيح الأخطاء في المباريات القادمة"، ونسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة".

دوري أبطال آسيا الأهلي محمد العويس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"العويس " يفجرها: تأهلنا لدور ربع النهائي.. وغيرنا رجع بالطائرة إلى ناديه
سبق

أشعل حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد العويس الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريحه عقب نهاية مواجهة شباب أهلي دبي والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وقال العويس إثر انتهاء اللقاء مجيبًا على سؤال بخصوص سوء مستوى الأهلي في تلك المباراة: "غيرنا أخذتهم الطائرة ورجعوا إلى النادي.. وسنقوم بتصحيح الأخطاء في المباريات القادمة"، ونسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة".

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
08:17 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
11:08 PM

"العويس " يفجرها: تأهلنا لدور ربع النهائي.. وغيرنا رجع بالطائرة إلى ناديه

بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
33
22,198

أشعل حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد العويس الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريحه عقب نهاية مواجهة شباب أهلي دبي والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وقال العويس إثر انتهاء اللقاء مجيبًا على سؤال بخصوص سوء مستوى الأهلي في تلك المباراة: "غيرنا أخذتهم الطائرة ورجعوا إلى النادي.. وسنقوم بتصحيح الأخطاء في المباريات القادمة"، ونسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,374
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,136
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,852

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة