أمير منطقة جازان يعزّي والد وأسرة الشهيد "جعامي"

استُشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه

قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، تعازيه ومواساته إلى والد وذوي الشهيد الرقيب أول أحمد بن يحيى أحمد جعامي -رحمه الله-؛ أحد منسوبي القوات البرية الذي استُشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان دفاعاً عن دينه ووطنه.

وقال في برقية عزاء، لوالد وأسرة الشهيد: "في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدّمه ابنكم الشهيد أحمد بن يحيى جعامي -رحمه الله- من دور مهم في ردع وردّ كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة؛ فإننا نعرب لكم عن أحرّ تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان".

من جهتهم، عبّر والد وذوو الشهيد، عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة جازان، على مواساته لهم، معبرين عن فخرهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن في ميدان العز والكرامة، داعين الله تعالى أن يحفظ وطننا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.