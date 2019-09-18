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منتخبات البارالمبية تدشن مشاركتها في دورة غرب آسيا بالأردن

تدشن منتخبات البارالمبية السعودية"كرة الهدف, البوتشيا, ألعاب القوى, مشاركتها في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي انطلقت أمس في العاصمة الأردنية عمان وتستمر حتى الـ23 من سبتمبر الجاري بمشاركة 12 دولة.

ويشارك منتخب ألعاب القوى في منافسات الرمي التي ستنطلق عند التاسعة من صباح الغد بميدان الرمي بمجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين, فيما ستنطلق غدًا منافسات الجري والوثب وتُقام على ميدان ومضمار ملعب الجامعة الأردنية.

وتقام منافسات البوتشيا عند العاشرة من صباح الغد على صالة اللجنة البارالمبية الأردنية بمشاركة 4 دول هي السعودية والأردن والإمارات والعراق وتستمر لمدة 3 أيام , وستكون في منافسات الفردي والزوجي, إذ سيشارك الأخضر باللاعبين عبدالعزيز الزهراني وأحمد السويدان تصنيف BC2 وأحمد دومان تصنيف BC1، وعبدالعزيز المجبل تصنيف BC3.

ويُشارك في منافسات كرة الهدف 6 منتخبات هي السعودية , الأردن, العراق , الإمارات, قطر, سلطنة عمان وتُقام منافساتها لمدة 4 أيام على صالة مجمع الأمير رعد بن زيد, ويستهل منتخب كرة الهدف مشاركته عند الـ11 من صباح الغد بمواجهة المنتخب العماني, ثم يلتقي المنتخب القطري عند الرابعة مساءً.

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منتخبات البارالمبية تدشن مشاركتها في دورة غرب آسيا بالأردن
سبق

تدشن منتخبات البارالمبية السعودية"كرة الهدف, البوتشيا, ألعاب القوى, مشاركتها في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي انطلقت أمس في العاصمة الأردنية عمان وتستمر حتى الـ23 من سبتمبر الجاري بمشاركة 12 دولة.

ويشارك منتخب ألعاب القوى في منافسات الرمي التي ستنطلق عند التاسعة من صباح الغد بميدان الرمي بمجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين, فيما ستنطلق غدًا منافسات الجري والوثب وتُقام على ميدان ومضمار ملعب الجامعة الأردنية.

وتقام منافسات البوتشيا عند العاشرة من صباح الغد على صالة اللجنة البارالمبية الأردنية بمشاركة 4 دول هي السعودية والأردن والإمارات والعراق وتستمر لمدة 3 أيام , وستكون في منافسات الفردي والزوجي, إذ سيشارك الأخضر باللاعبين عبدالعزيز الزهراني وأحمد السويدان تصنيف BC2 وأحمد دومان تصنيف BC1، وعبدالعزيز المجبل تصنيف BC3.

ويُشارك في منافسات كرة الهدف 6 منتخبات هي السعودية , الأردن, العراق , الإمارات, قطر, سلطنة عمان وتُقام منافساتها لمدة 4 أيام على صالة مجمع الأمير رعد بن زيد, ويستهل منتخب كرة الهدف مشاركته عند الـ11 من صباح الغد بمواجهة المنتخب العماني, ثم يلتقي المنتخب القطري عند الرابعة مساءً.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
11:46 PM

منتخبات البارالمبية تدشن مشاركتها في دورة غرب آسيا بالأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدشن منتخبات البارالمبية السعودية"كرة الهدف, البوتشيا, ألعاب القوى, مشاركتها في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي انطلقت أمس في العاصمة الأردنية عمان وتستمر حتى الـ23 من سبتمبر الجاري بمشاركة 12 دولة.

ويشارك منتخب ألعاب القوى في منافسات الرمي التي ستنطلق عند التاسعة من صباح الغد بميدان الرمي بمجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين, فيما ستنطلق غدًا منافسات الجري والوثب وتُقام على ميدان ومضمار ملعب الجامعة الأردنية.

وتقام منافسات البوتشيا عند العاشرة من صباح الغد على صالة اللجنة البارالمبية الأردنية بمشاركة 4 دول هي السعودية والأردن والإمارات والعراق وتستمر لمدة 3 أيام , وستكون في منافسات الفردي والزوجي, إذ سيشارك الأخضر باللاعبين عبدالعزيز الزهراني وأحمد السويدان تصنيف BC2 وأحمد دومان تصنيف BC1، وعبدالعزيز المجبل تصنيف BC3.

ويُشارك في منافسات كرة الهدف 6 منتخبات هي السعودية , الأردن, العراق , الإمارات, قطر, سلطنة عمان وتُقام منافساتها لمدة 4 أيام على صالة مجمع الأمير رعد بن زيد, ويستهل منتخب كرة الهدف مشاركته عند الـ11 من صباح الغد بمواجهة المنتخب العماني, ثم يلتقي المنتخب القطري عند الرابعة مساءً.

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