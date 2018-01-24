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توصية بإطلاق مركز وبرنامج لتمكين القيادات الشابة بجامعة جازان

بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في جانب السعي لصنع جيل قيادي

أعلن مدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني، عقب انتهاء ملتقى القيادات الشابة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب واختتم أعماله اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة في جامعة جازان بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في صنع جيل قيادي.

جاء ذلك ضمن التوصيات التي تلاها عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى القيادات الشابة، الدكتور عثمان بن موسى حكمي.

وصدرت التوصية برفع مقترح لإنشاء مركز القيادات الشابة بجامعة جازان واستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وتضمنت توصيات ملتقى القيادات الشاب إتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب بالداخل والخارج من خلال برنامج "كفايات والتطوير المهني التعليمي" وبرنامج "ابتعاث" لصنع وتمكين قيادات شابة مستقبلية من خلال وزارة التعليم، العمل على تطوير لوائح الخدمة المدنية لتمكين الشباب في المهارات القيادية والسعي لجعل متوسط الفئة العمرية القيادية في العقدين الثالث والرابع، والعمل على نشر وتفعيل ثقافة قياس الأداء المستمر في مختلف المؤسسات بقصد توفير بيئة ملائمة لصنع قيادات شابة مستقبلية.

واشتملت التوصيات على دعم المناهج والأنشطة اللاصفية في الجامعات السعودية كأداة لاكتشاف وتمكين القادة من الطلاب والطالبات بما يتفق ورؤية 2030، التحديث والمراجعة المستمرة للبرامج الجامعية، بحيث يكون هناك توازن بين الإلمام بالجانب المعرفي والجانب المهاري، تحديث اللوائح والضوابط بما يضمن عدم التفريق بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف القيادية وتوظيف خبرات وقدرات المبتعثين بعد عودتهم وتمكينهم من تولي المناصب القيادية.

وتضمنت التوصيات نشر الوعي بدور الإعلام بمختلف وسائله في دعم القيادات الشابة، إطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة في جامعة جازان بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في صنع جيل قيادي، إضافة إلى التوصية برفع مقترح إنشاء مركز القيادات الشابة بجامعة جازان واستكمال الإجراءات حيال ذلك.

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توصية بإطلاق مركز وبرنامج لتمكين القيادات الشابة بجامعة جازان
سبق

أعلن مدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني، عقب انتهاء ملتقى القيادات الشابة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب واختتم أعماله اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة في جامعة جازان بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في صنع جيل قيادي.

جاء ذلك ضمن التوصيات التي تلاها عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى القيادات الشابة، الدكتور عثمان بن موسى حكمي.

وصدرت التوصية برفع مقترح لإنشاء مركز القيادات الشابة بجامعة جازان واستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وتضمنت توصيات ملتقى القيادات الشاب إتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب بالداخل والخارج من خلال برنامج "كفايات والتطوير المهني التعليمي" وبرنامج "ابتعاث" لصنع وتمكين قيادات شابة مستقبلية من خلال وزارة التعليم، العمل على تطوير لوائح الخدمة المدنية لتمكين الشباب في المهارات القيادية والسعي لجعل متوسط الفئة العمرية القيادية في العقدين الثالث والرابع، والعمل على نشر وتفعيل ثقافة قياس الأداء المستمر في مختلف المؤسسات بقصد توفير بيئة ملائمة لصنع قيادات شابة مستقبلية.

واشتملت التوصيات على دعم المناهج والأنشطة اللاصفية في الجامعات السعودية كأداة لاكتشاف وتمكين القادة من الطلاب والطالبات بما يتفق ورؤية 2030، التحديث والمراجعة المستمرة للبرامج الجامعية، بحيث يكون هناك توازن بين الإلمام بالجانب المعرفي والجانب المهاري، تحديث اللوائح والضوابط بما يضمن عدم التفريق بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف القيادية وتوظيف خبرات وقدرات المبتعثين بعد عودتهم وتمكينهم من تولي المناصب القيادية.

وتضمنت التوصيات نشر الوعي بدور الإعلام بمختلف وسائله في دعم القيادات الشابة، إطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة في جامعة جازان بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في صنع جيل قيادي، إضافة إلى التوصية برفع مقترح إنشاء مركز القيادات الشابة بجامعة جازان واستكمال الإجراءات حيال ذلك.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
05:14 PM

توصية بإطلاق مركز وبرنامج لتمكين القيادات الشابة بجامعة جازان

بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في جانب السعي لصنع جيل قيادي

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فهد كاملي - جازان
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أعلن مدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني، عقب انتهاء ملتقى القيادات الشابة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب واختتم أعماله اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة في جامعة جازان بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في صنع جيل قيادي.

جاء ذلك ضمن التوصيات التي تلاها عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى القيادات الشابة، الدكتور عثمان بن موسى حكمي.

وصدرت التوصية برفع مقترح لإنشاء مركز القيادات الشابة بجامعة جازان واستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وتضمنت توصيات ملتقى القيادات الشاب إتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب بالداخل والخارج من خلال برنامج "كفايات والتطوير المهني التعليمي" وبرنامج "ابتعاث" لصنع وتمكين قيادات شابة مستقبلية من خلال وزارة التعليم، العمل على تطوير لوائح الخدمة المدنية لتمكين الشباب في المهارات القيادية والسعي لجعل متوسط الفئة العمرية القيادية في العقدين الثالث والرابع، والعمل على نشر وتفعيل ثقافة قياس الأداء المستمر في مختلف المؤسسات بقصد توفير بيئة ملائمة لصنع قيادات شابة مستقبلية.

واشتملت التوصيات على دعم المناهج والأنشطة اللاصفية في الجامعات السعودية كأداة لاكتشاف وتمكين القادة من الطلاب والطالبات بما يتفق ورؤية 2030، التحديث والمراجعة المستمرة للبرامج الجامعية، بحيث يكون هناك توازن بين الإلمام بالجانب المعرفي والجانب المهاري، تحديث اللوائح والضوابط بما يضمن عدم التفريق بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف القيادية وتوظيف خبرات وقدرات المبتعثين بعد عودتهم وتمكينهم من تولي المناصب القيادية.

وتضمنت التوصيات نشر الوعي بدور الإعلام بمختلف وسائله في دعم القيادات الشابة، إطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة في جامعة جازان بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في صنع جيل قيادي، إضافة إلى التوصية برفع مقترح إنشاء مركز القيادات الشابة بجامعة جازان واستكمال الإجراءات حيال ذلك.

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