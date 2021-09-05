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خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 1811 إصابة جديدة و82 حالة بقطر

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 14 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 674 ألفًا و47 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 23 ألفًا و817 وفاة.

قطر
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 82 حالة، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 219 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 230668 حالة.

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خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 1811 إصابة جديدة و82 حالة بقطر
سبق

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 14 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 674 ألفًا و47 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 23 ألفًا و817 وفاة.

قطر
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 82 حالة، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 219 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 230668 حالة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
04:28 PM

خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 1811 إصابة جديدة و82 حالة بقطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 14 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 674 ألفًا و47 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 23 ألفًا و817 وفاة.

قطر
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 82 حالة، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 219 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 230668 حالة.

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