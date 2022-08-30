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"المطاعم والمقاهي" ثاني أكبر إنفاق في المملكة بـ33 ملياراً.. فما الأول؟!

بيانات البنك المركزي تكشف نمو "الترفيه والثقافة"

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن هناك نمواً في مبيعات نقاط البيع لقطاع الاتصالات تضاعفت من بداية العام 2021 حيث بلغت قيمتها 2.84 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 1.42 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحل ثانياً من حيث الأعلى بنسبة النمو قطاع المطاعم والمقاهي، حيث ارتفعت مبيعاته عبر نقاط البيع بنسبة 89% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمة مبيعات نقاط البيع من بداية العام الجاري 33.95 مليار ريال مقارنة بـ 18 مليار ريال.

وعلى صعيد متصل، سجلت مبيعات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة نمو للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمة مبيعات القطاع من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 8.1 مليار ريال مقارنة بـ 6.61 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما قطاع المشروبات والأطعمة، فقد سجل مبيعات قدرها 41.79 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 35.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو نسبته 18%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطاعم والمقاهي" ثاني أكبر إنفاق في المملكة بـ33 ملياراً.. فما الأول؟!
سبق

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن هناك نمواً في مبيعات نقاط البيع لقطاع الاتصالات تضاعفت من بداية العام 2021 حيث بلغت قيمتها 2.84 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 1.42 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحل ثانياً من حيث الأعلى بنسبة النمو قطاع المطاعم والمقاهي، حيث ارتفعت مبيعاته عبر نقاط البيع بنسبة 89% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمة مبيعات نقاط البيع من بداية العام الجاري 33.95 مليار ريال مقارنة بـ 18 مليار ريال.

وعلى صعيد متصل، سجلت مبيعات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة نمو للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمة مبيعات القطاع من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 8.1 مليار ريال مقارنة بـ 6.61 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما قطاع المشروبات والأطعمة، فقد سجل مبيعات قدرها 41.79 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 35.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو نسبته 18%.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:49 PM

"المطاعم والمقاهي" ثاني أكبر إنفاق في المملكة بـ33 ملياراً.. فما الأول؟!

بيانات البنك المركزي تكشف نمو "الترفيه والثقافة"

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عيسى الحربي - الرياض
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أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن هناك نمواً في مبيعات نقاط البيع لقطاع الاتصالات تضاعفت من بداية العام 2021 حيث بلغت قيمتها 2.84 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 1.42 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحل ثانياً من حيث الأعلى بنسبة النمو قطاع المطاعم والمقاهي، حيث ارتفعت مبيعاته عبر نقاط البيع بنسبة 89% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمة مبيعات نقاط البيع من بداية العام الجاري 33.95 مليار ريال مقارنة بـ 18 مليار ريال.

وعلى صعيد متصل، سجلت مبيعات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة نمو للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمة مبيعات القطاع من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 8.1 مليار ريال مقارنة بـ 6.61 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما قطاع المشروبات والأطعمة، فقد سجل مبيعات قدرها 41.79 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 35.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو نسبته 18%.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,188
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,644

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