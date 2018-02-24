"فوكس" الألمانية: قطر مهدَّدة بسحب استضافة كأس العالم

البديل المحتمل إما إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت مجلة فوكس الألمانية نية الاتحاد الدولي لكرة القدم سَحْب تنظيم مونديال كأس العالم ٢٠٢٢ من دولة قطر بسبب انتشار العديد من الفضائح حول كسبها حق التنظيم.

وقالت المجلة في خبر أوردته إن السبب يعود إلى انتشار العديد من الفضائح حول قضية استضافة كأس العالم.

وأضافت: سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر، واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.

وقالت المجلة: قام "الفيفا" مؤخرًا بتغيير إجراءات الاستضافة، وسيفتح مستقبلاً باب التصويت على هذا الإجراء أمام جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم ٢١١ عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضافت: في التصويت الذي تم لروسيا وقطر كان يحق لأربعة وعشرين عضوًا فقط التصويت أمام اللجنة التنفيذية السابقة، ولكن بسبب ضرورة النزاهة في هذه القضية يبدو الآن أنه ستظهر العديد من العواقب الوخيمة.

ووفقًا للأوساط المحيطة فسوف تخسر قطر حق بث ونقل مباريات كأس العالم لعام ٢٠١٨. بل أكثر من ذلك؛ إذ تشير المعلومات أيضًا إلى أن استضافة بطولة ٢٠٢٢ ستكون من نصيب الولايات المتحدة أو إنجلترا.

أما بالنسبة للفيفا الذي سيتخذ قراره في نهاية الصيف القادم فهو يعود إلى وجود إثباتات، تشير إلى شراء أصوات من قِبل الدولة الخليجية.

وبدوره أعرب رئيس الفيفا خلال إعلان نتائج المجموعات المشاركة في كأس العالم ٢٠١٨ قائلاً: "مع كامل الأسف، هناك ماضٍ سيئ، ويجب أن نتعلم من ذلك، والتركيز على القادم. والآن نحن سننظم بطولة لا مثيل لها لكأس العالم في روسيا، كذلك الحال في قطر عام ٢٠٢٠".

يُذكر أن قطر ما زالت تتلقى انتقادات لاذعة منذ شهر سبتمبر لعام ٢٠١٠. وقد جرى في الماضي تحقيق استمر لمدة شهر واحد برئاسة رئيس اللجنة الأخلاقية السابق مايكل غارسيا، وظهرت آنذاك الكثير من التفاصيل المشبوهة، ولكن تم الفشل في إثبات فساد الناخبين، وظلت قطر وروسيا تنفيان أي تأثيرات تساهم في سحب استضافة كأس العالم كما هو الحال في روسيا لعام ٢٠١٨.