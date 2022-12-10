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محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "المرحبي"

استُشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن حدود الوطن

نقل محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي، اليوم، تعازي القيادة لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف موسى عمر المرحبي، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبّر البقمي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية عمارات جنوب محافظة القنفذة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

وكان العريف المرحبي قد استُشْهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن حدود الوطن بكل بسالة قبالة منطقة جازان، وأُدِّيت الصلاة عليه بعد ظهر أمس، في الجامع الكبير للقرية، ودفن بمقبرة قرية عمارات.

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محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "المرحبي"
سبق

نقل محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي، اليوم، تعازي القيادة لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف موسى عمر المرحبي، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبّر البقمي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية عمارات جنوب محافظة القنفذة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

وكان العريف المرحبي قد استُشْهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن حدود الوطن بكل بسالة قبالة منطقة جازان، وأُدِّيت الصلاة عليه بعد ظهر أمس، في الجامع الكبير للقرية، ودفن بمقبرة قرية عمارات.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
07:53 PM

محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "المرحبي"

استُشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن حدود الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القنفذة
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نقل محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي، اليوم، تعازي القيادة لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف موسى عمر المرحبي، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبّر البقمي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية عمارات جنوب محافظة القنفذة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

وكان العريف المرحبي قد استُشْهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن حدود الوطن بكل بسالة قبالة منطقة جازان، وأُدِّيت الصلاة عليه بعد ظهر أمس، في الجامع الكبير للقرية، ودفن بمقبرة قرية عمارات.

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