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الاتفاق يستأنف تدريباته.. واستقبال مميز للتونسي نعيم سليتي

عضلة الساق تبعد الهزاع عن الجماعية

انتظم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي في تدريبات فريقه، مساء اليوم الأحد، بعد قدومه من تونس.

وعبّر "سليتي" قبل بداية انطلاقة التدريبات للجهازين الإداري والفني واللاعبين عن سعادته بالعودة للمملكة والانتظام مجدداً لدعم الفريق في بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 - 2020 مؤكداً بأنه سيسعى بكل ما لديه لتقديم الأفضل لخدمة الاتفاق، بعد ذلك أصر اللاعبون على نعيم سليتي بالعبور في الممر الترحيبي تحيةً له بعودته.

ميدانياً اشتمل التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بالإحماء على تدريبات وقائية، ثم طبق لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.

من جهة أخرى شهدت التدريبات الجماعية عدم مشاركة المهاجم هزاع الهزاع بسبب إصابته بإجهاد في عضلة الساق، واكتفى اللاعب بالتمارين الفردية على مضمار الملعب، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يستأنف تدريباته.. واستقبال مميز للتونسي نعيم سليتي
سبق

انتظم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي في تدريبات فريقه، مساء اليوم الأحد، بعد قدومه من تونس.

وعبّر "سليتي" قبل بداية انطلاقة التدريبات للجهازين الإداري والفني واللاعبين عن سعادته بالعودة للمملكة والانتظام مجدداً لدعم الفريق في بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 - 2020 مؤكداً بأنه سيسعى بكل ما لديه لتقديم الأفضل لخدمة الاتفاق، بعد ذلك أصر اللاعبون على نعيم سليتي بالعبور في الممر الترحيبي تحيةً له بعودته.

ميدانياً اشتمل التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بالإحماء على تدريبات وقائية، ثم طبق لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.

من جهة أخرى شهدت التدريبات الجماعية عدم مشاركة المهاجم هزاع الهزاع بسبب إصابته بإجهاد في عضلة الساق، واكتفى اللاعب بالتمارين الفردية على مضمار الملعب، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
10:19 PM

الاتفاق يستأنف تدريباته.. واستقبال مميز للتونسي نعيم سليتي

عضلة الساق تبعد الهزاع عن الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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انتظم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي في تدريبات فريقه، مساء اليوم الأحد، بعد قدومه من تونس.

وعبّر "سليتي" قبل بداية انطلاقة التدريبات للجهازين الإداري والفني واللاعبين عن سعادته بالعودة للمملكة والانتظام مجدداً لدعم الفريق في بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 - 2020 مؤكداً بأنه سيسعى بكل ما لديه لتقديم الأفضل لخدمة الاتفاق، بعد ذلك أصر اللاعبون على نعيم سليتي بالعبور في الممر الترحيبي تحيةً له بعودته.

ميدانياً اشتمل التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بالإحماء على تدريبات وقائية، ثم طبق لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.

من جهة أخرى شهدت التدريبات الجماعية عدم مشاركة المهاجم هزاع الهزاع بسبب إصابته بإجهاد في عضلة الساق، واكتفى اللاعب بالتمارين الفردية على مضمار الملعب، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

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