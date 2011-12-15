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في يومها الثالث.. "المزاين" تعلن 3 فائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يستمر حتى 16 ديسمبر الجاري .. وتبلغ قيمة الجوائز نحو 25 مليون ريال

واصلت أشواط مسابقة المزاين يومها الثالث في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث شملت المسابقات فئة "جير بيور قرناس".

وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول الصقر (البدر) للصقار سيف أحمد عبيد الفلاسي، وفاز بالمركزين الثاني والثالث الصقار خالد ناصر مذكر الهاجري، بصقريه (ربدان) و(مرعب).

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى الـ 16 من ديسمبر الجاري، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4.2 ملايين ريال لمسابقة المزاين بفئاتها السبع.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حقق اعترافًا دوليًا كأكبر مهرجان للصقور عالميًا، وسُجل في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في يومها الثالث.. "المزاين" تعلن 3 فائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

واصلت أشواط مسابقة المزاين يومها الثالث في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث شملت المسابقات فئة "جير بيور قرناس".

وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول الصقر (البدر) للصقار سيف أحمد عبيد الفلاسي، وفاز بالمركزين الثاني والثالث الصقار خالد ناصر مذكر الهاجري، بصقريه (ربدان) و(مرعب).

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى الـ 16 من ديسمبر الجاري، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4.2 ملايين ريال لمسابقة المزاين بفئاتها السبع.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حقق اعترافًا دوليًا كأكبر مهرجان للصقور عالميًا، وسُجل في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
12:42 AM

في يومها الثالث.. "المزاين" تعلن 3 فائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يستمر حتى 16 ديسمبر الجاري .. وتبلغ قيمة الجوائز نحو 25 مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت أشواط مسابقة المزاين يومها الثالث في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث شملت المسابقات فئة "جير بيور قرناس".

وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول الصقر (البدر) للصقار سيف أحمد عبيد الفلاسي، وفاز بالمركزين الثاني والثالث الصقار خالد ناصر مذكر الهاجري، بصقريه (ربدان) و(مرعب).

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى الـ 16 من ديسمبر الجاري، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4.2 ملايين ريال لمسابقة المزاين بفئاتها السبع.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حقق اعترافًا دوليًا كأكبر مهرجان للصقور عالميًا، وسُجل في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,524
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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