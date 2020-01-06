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باحثة اجتماعية لـ"سبق": برنامج "قرة" سيمكن المرأة في سوق العمل

تصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة بلغ 2514 مستفيدة.

وحول هذا الموضوع قالت الباحثة الاجتماعية هديل البقمي لـ"سبق": إن هذا المشروع سيعمل على تحسين فرص العمل لدى المرأة التي تستبعد العمل بسبب عدم توفر حضانة لأولادها والتكاليف التي قد تترتب عليها.

وأضافت البقمي أن الصندوق قام بإجراء تعديل على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج "قرة"، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه. تتضمن تغطية البرنامج لجميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات، كما كان في الشروط السابقة.



وتؤكد أن هذه الشروط ستسهم في زيادة عدد العاملات في القطاع الخاص، حيث تكون الأم مطمئنة على أولادها من جهة ومن جهة أخرى لا تتكلف مادياً، حيث تعتبر حاضنات الأطفال المتوفرة غالبًا غالية".

وتشير إلى أن المملكة بحكومتها الراشدة وتوجيهاتها تسعى دائمًا لإيجاد حلول وفرص لتمكين المرأة من المشاركة في العمل وتنمية المجتمع، وتوفر كافة السبل المريحة لها، ومن هذه التوجيهات برماج "قرة"

برنامج قرة هدف الموظفات السعوديات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحثة اجتماعية لـ"سبق": برنامج "قرة" سيمكن المرأة في سوق العمل
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة بلغ 2514 مستفيدة.

وحول هذا الموضوع قالت الباحثة الاجتماعية هديل البقمي لـ"سبق": إن هذا المشروع سيعمل على تحسين فرص العمل لدى المرأة التي تستبعد العمل بسبب عدم توفر حضانة لأولادها والتكاليف التي قد تترتب عليها.

وأضافت البقمي أن الصندوق قام بإجراء تعديل على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج "قرة"، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه. تتضمن تغطية البرنامج لجميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات، كما كان في الشروط السابقة.



وتؤكد أن هذه الشروط ستسهم في زيادة عدد العاملات في القطاع الخاص، حيث تكون الأم مطمئنة على أولادها من جهة ومن جهة أخرى لا تتكلف مادياً، حيث تعتبر حاضنات الأطفال المتوفرة غالبًا غالية".

وتشير إلى أن المملكة بحكومتها الراشدة وتوجيهاتها تسعى دائمًا لإيجاد حلول وفرص لتمكين المرأة من المشاركة في العمل وتنمية المجتمع، وتوفر كافة السبل المريحة لها، ومن هذه التوجيهات برماج "قرة"

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:25 PM

باحثة اجتماعية لـ"سبق": برنامج "قرة" سيمكن المرأة في سوق العمل

تصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة

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خلود غنام - الرياض
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة بلغ 2514 مستفيدة.

وحول هذا الموضوع قالت الباحثة الاجتماعية هديل البقمي لـ"سبق": إن هذا المشروع سيعمل على تحسين فرص العمل لدى المرأة التي تستبعد العمل بسبب عدم توفر حضانة لأولادها والتكاليف التي قد تترتب عليها.

وأضافت البقمي أن الصندوق قام بإجراء تعديل على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج "قرة"، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه. تتضمن تغطية البرنامج لجميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات، كما كان في الشروط السابقة.



وتؤكد أن هذه الشروط ستسهم في زيادة عدد العاملات في القطاع الخاص، حيث تكون الأم مطمئنة على أولادها من جهة ومن جهة أخرى لا تتكلف مادياً، حيث تعتبر حاضنات الأطفال المتوفرة غالبًا غالية".

وتشير إلى أن المملكة بحكومتها الراشدة وتوجيهاتها تسعى دائمًا لإيجاد حلول وفرص لتمكين المرأة من المشاركة في العمل وتنمية المجتمع، وتوفر كافة السبل المريحة لها، ومن هذه التوجيهات برماج "قرة"

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