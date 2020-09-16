النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 621 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" بالرياض تستعرض التعاون مع "نجاح الأسرة" في التوعية والإرشاد

خلال لقاء حضره عدد من مسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي، في مكتبه بالفرع، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة الدكتور عبد العزيز بن سعد الدواس، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور عدد من المسؤولين بالفرع.

وفي مستهلّ اللقاء، رحب الدكتور هاني الحارثي برئيس وأعضاء الجمعية، واستعرض معهم سبل التعاون المشترك مع الفرع في مجالات الدعوة والإرشاد وحماية الأسرة من الانحراف الفكري وتعزيز القيم والمبادئ التي تحمي الأسرة.

كما ناقش دور منابر الجمعة والمسجد في تعزيز دور الأسرة في أمن المجتمع.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الدكتور هاني الحارثي: إن الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تسعى دائمًا لتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والجمعيات في مجالات التوعية والإرشاد ونشر الوسطية والاعتدال وحماية المجتمع من الانحرافات الفكرية في ضوء رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وفي ذات الشأن نوّه رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة، الدكتور عبد العزيز بن سعد الدواس، إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد المجتمع بكل فئاته، ونشر الوعي الشرعي الذي يقوم على الوسطية والاعتدال وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الجمعية تعتبر الشؤون الإسلامية أقوى شريك مؤثر للقيام برسالتها وأهدافها العامة لحماية الأسرة التي هي أساس المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشؤون الإسلامية" بالرياض تستعرض التعاون مع "نجاح الأسرة" في التوعية والإرشاد
سبق

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي، في مكتبه بالفرع، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة الدكتور عبد العزيز بن سعد الدواس، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور عدد من المسؤولين بالفرع.

وفي مستهلّ اللقاء، رحب الدكتور هاني الحارثي برئيس وأعضاء الجمعية، واستعرض معهم سبل التعاون المشترك مع الفرع في مجالات الدعوة والإرشاد وحماية الأسرة من الانحراف الفكري وتعزيز القيم والمبادئ التي تحمي الأسرة.

كما ناقش دور منابر الجمعة والمسجد في تعزيز دور الأسرة في أمن المجتمع.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الدكتور هاني الحارثي: إن الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تسعى دائمًا لتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والجمعيات في مجالات التوعية والإرشاد ونشر الوسطية والاعتدال وحماية المجتمع من الانحرافات الفكرية في ضوء رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وفي ذات الشأن نوّه رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة، الدكتور عبد العزيز بن سعد الدواس، إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد المجتمع بكل فئاته، ونشر الوعي الشرعي الذي يقوم على الوسطية والاعتدال وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الجمعية تعتبر الشؤون الإسلامية أقوى شريك مؤثر للقيام برسالتها وأهدافها العامة لحماية الأسرة التي هي أساس المجتمع.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
04:38 PM

"الشؤون الإسلامية" بالرياض تستعرض التعاون مع "نجاح الأسرة" في التوعية والإرشاد

خلال لقاء حضره عدد من مسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
36

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي، في مكتبه بالفرع، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة الدكتور عبد العزيز بن سعد الدواس، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور عدد من المسؤولين بالفرع.

وفي مستهلّ اللقاء، رحب الدكتور هاني الحارثي برئيس وأعضاء الجمعية، واستعرض معهم سبل التعاون المشترك مع الفرع في مجالات الدعوة والإرشاد وحماية الأسرة من الانحراف الفكري وتعزيز القيم والمبادئ التي تحمي الأسرة.

كما ناقش دور منابر الجمعة والمسجد في تعزيز دور الأسرة في أمن المجتمع.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الدكتور هاني الحارثي: إن الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تسعى دائمًا لتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والجمعيات في مجالات التوعية والإرشاد ونشر الوسطية والاعتدال وحماية المجتمع من الانحرافات الفكرية في ضوء رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وفي ذات الشأن نوّه رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة، الدكتور عبد العزيز بن سعد الدواس، إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد المجتمع بكل فئاته، ونشر الوعي الشرعي الذي يقوم على الوسطية والاعتدال وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الجمعية تعتبر الشؤون الإسلامية أقوى شريك مؤثر للقيام برسالتها وأهدافها العامة لحماية الأسرة التي هي أساس المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة