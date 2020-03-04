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دوري الأولى: العين يحافظ على صدارته بثلاثية.. والقادسية يفرط بنقطتين

استعاد فريق العين صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بعدما تغلب على ضيفه التقدم (3-1) وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، فيما فرط القادسية بفرصة خطف المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل السلبي.

وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم والتي شهدت إقامة خمس مواجهات.

جاءت نتائجها على الشكل التالي :

خسر الكوكب من أمام ضيفه النهضة بهدف دون رد على ملعب نادي الشعلة بالخرج، وحقق فريق نجران انتصاراً كبيراً على حساب ضيفه الخليج استقر عند (4-1)، وفاز فريق البكيرية على نظيره المجزل بهدف دون مقابل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الجبلين مع نظيره القادسية، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وكانت الجولة قد انطلقت يوم أمس بخمسة لقاءات أسفرت نتائجها عن فوز الأنصار على الشعلة بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين كان التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء الطائي والثقبة، فيما خسر أحد من الباطن بهدف دون رد، وخيم التعادل السلبي على مواجهة الجيل والنجوم، وكسب فريق جدة نظيره حطين بخمسة أهداف مقابل هدفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأولى: العين يحافظ على صدارته بثلاثية.. والقادسية يفرط بنقطتين
سبق

استعاد فريق العين صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بعدما تغلب على ضيفه التقدم (3-1) وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، فيما فرط القادسية بفرصة خطف المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل السلبي.

وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم والتي شهدت إقامة خمس مواجهات.

جاءت نتائجها على الشكل التالي :

خسر الكوكب من أمام ضيفه النهضة بهدف دون رد على ملعب نادي الشعلة بالخرج، وحقق فريق نجران انتصاراً كبيراً على حساب ضيفه الخليج استقر عند (4-1)، وفاز فريق البكيرية على نظيره المجزل بهدف دون مقابل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الجبلين مع نظيره القادسية، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وكانت الجولة قد انطلقت يوم أمس بخمسة لقاءات أسفرت نتائجها عن فوز الأنصار على الشعلة بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين كان التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء الطائي والثقبة، فيما خسر أحد من الباطن بهدف دون رد، وخيم التعادل السلبي على مواجهة الجيل والنجوم، وكسب فريق جدة نظيره حطين بخمسة أهداف مقابل هدفين.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
11:44 PM

دوري الأولى: العين يحافظ على صدارته بثلاثية.. والقادسية يفرط بنقطتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعاد فريق العين صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بعدما تغلب على ضيفه التقدم (3-1) وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، فيما فرط القادسية بفرصة خطف المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل السلبي.

وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم والتي شهدت إقامة خمس مواجهات.

جاءت نتائجها على الشكل التالي :

خسر الكوكب من أمام ضيفه النهضة بهدف دون رد على ملعب نادي الشعلة بالخرج، وحقق فريق نجران انتصاراً كبيراً على حساب ضيفه الخليج استقر عند (4-1)، وفاز فريق البكيرية على نظيره المجزل بهدف دون مقابل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الجبلين مع نظيره القادسية، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وكانت الجولة قد انطلقت يوم أمس بخمسة لقاءات أسفرت نتائجها عن فوز الأنصار على الشعلة بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين كان التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء الطائي والثقبة، فيما خسر أحد من الباطن بهدف دون رد، وخيم التعادل السلبي على مواجهة الجيل والنجوم، وكسب فريق جدة نظيره حطين بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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