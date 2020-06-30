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"اللهيبي": السعودية حققت مكاسب كبيرة عبر رحلة التعليم الرقمي

أكد في افتتاح منتدى التعليم الافتراضي أنها تجاوزت التحديات كافة خلال الجائحة

أكد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، أن السعودية حققت مكاسب تعليمية كبيرة في رحلة التعليم الرقمي، وتجاوزت التحديات والعقبات كافة خلال الجائحة.

وبيَّن "اللهيبي" خلال افتتاح منتدى التعليم الإلكتروني الافتراضي، الذي تنظمه جامعة الطائف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، أنه بعد عام من الرحلة التعليمية عن بُعد، التي عاشها الوطن، وخاض تجربتها التعليم من خلال منصة مدرستي، فقد كان عامًا مليئًا بقصص النجاح التي سطَّرها أبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بعد أن فرضت جائحة كورونا على العالم أجمع ظروفًا مختلفة. لافتًا إلى أن السعودية لم تقف متفرجة أمام ذلك، بل كانت متفردة في كل قراراتها، ومن ذلك التعليم عن بُعد؛ لضمان استمرار رحلة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات.

وأضاف "اللهيبي" بأن وزارة التعليم استطاعت تجاوز التحديات والعقبات كافة، وتذليل الصعوبات، وتوفير الوسائل التعليمية كافة الممكّنة لاستمرار العملية التعليمية دون توقُّف، ومن ذلك منصة مدرستي وقنوات عين، وغيرها من الأدوات التي توفر للطلاب والطالبات تعليمًا نوعيًّا في المدن والقرى والهجر كافة، وبمخرجات متميزة. لافتًا إلى أن مرحلة التعليم عن بُعد، أو التعليم الإلكتروني، مرحلة جديدة، أرست دعائمها وزارة التعليم، وأسست لها تأسيسًا نوعيًّا ضمن أساليبها التعليمية المبتكرة والحديثة.

وأشار إلى أن منتدى التعليم الإلكتروني الذي بادرت جامعة الطائف بتنظيمه بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ليس إلا تعزيزًا للصورة المشرقة عن رحلة التعليم الإلكتروني من خلال ما يتناوله المنتدى من أوراق عمل نوعية، يقدمها نخبة من الأكاديميين والتربويين، تعزز مكانة التعليم الإلكتروني عبر تبني الاستراتيجيات، وتطوير الأفكار والرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني، والارتقاء به؛ ليصبح أنموذجًا يُحتذى بين دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللهيبي": السعودية حققت مكاسب كبيرة عبر رحلة التعليم الرقمي
سبق

أكد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، أن السعودية حققت مكاسب تعليمية كبيرة في رحلة التعليم الرقمي، وتجاوزت التحديات والعقبات كافة خلال الجائحة.

وبيَّن "اللهيبي" خلال افتتاح منتدى التعليم الإلكتروني الافتراضي، الذي تنظمه جامعة الطائف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، أنه بعد عام من الرحلة التعليمية عن بُعد، التي عاشها الوطن، وخاض تجربتها التعليم من خلال منصة مدرستي، فقد كان عامًا مليئًا بقصص النجاح التي سطَّرها أبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بعد أن فرضت جائحة كورونا على العالم أجمع ظروفًا مختلفة. لافتًا إلى أن السعودية لم تقف متفرجة أمام ذلك، بل كانت متفردة في كل قراراتها، ومن ذلك التعليم عن بُعد؛ لضمان استمرار رحلة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات.

وأضاف "اللهيبي" بأن وزارة التعليم استطاعت تجاوز التحديات والعقبات كافة، وتذليل الصعوبات، وتوفير الوسائل التعليمية كافة الممكّنة لاستمرار العملية التعليمية دون توقُّف، ومن ذلك منصة مدرستي وقنوات عين، وغيرها من الأدوات التي توفر للطلاب والطالبات تعليمًا نوعيًّا في المدن والقرى والهجر كافة، وبمخرجات متميزة. لافتًا إلى أن مرحلة التعليم عن بُعد، أو التعليم الإلكتروني، مرحلة جديدة، أرست دعائمها وزارة التعليم، وأسست لها تأسيسًا نوعيًّا ضمن أساليبها التعليمية المبتكرة والحديثة.

وأشار إلى أن منتدى التعليم الإلكتروني الذي بادرت جامعة الطائف بتنظيمه بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ليس إلا تعزيزًا للصورة المشرقة عن رحلة التعليم الإلكتروني من خلال ما يتناوله المنتدى من أوراق عمل نوعية، يقدمها نخبة من الأكاديميين والتربويين، تعزز مكانة التعليم الإلكتروني عبر تبني الاستراتيجيات، وتطوير الأفكار والرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني، والارتقاء به؛ ليصبح أنموذجًا يُحتذى بين دول العالم.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
08:22 PM

"اللهيبي": السعودية حققت مكاسب كبيرة عبر رحلة التعليم الرقمي

أكد في افتتاح منتدى التعليم الافتراضي أنها تجاوزت التحديات كافة خلال الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، أن السعودية حققت مكاسب تعليمية كبيرة في رحلة التعليم الرقمي، وتجاوزت التحديات والعقبات كافة خلال الجائحة.

وبيَّن "اللهيبي" خلال افتتاح منتدى التعليم الإلكتروني الافتراضي، الذي تنظمه جامعة الطائف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، أنه بعد عام من الرحلة التعليمية عن بُعد، التي عاشها الوطن، وخاض تجربتها التعليم من خلال منصة مدرستي، فقد كان عامًا مليئًا بقصص النجاح التي سطَّرها أبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بعد أن فرضت جائحة كورونا على العالم أجمع ظروفًا مختلفة. لافتًا إلى أن السعودية لم تقف متفرجة أمام ذلك، بل كانت متفردة في كل قراراتها، ومن ذلك التعليم عن بُعد؛ لضمان استمرار رحلة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات.

وأضاف "اللهيبي" بأن وزارة التعليم استطاعت تجاوز التحديات والعقبات كافة، وتذليل الصعوبات، وتوفير الوسائل التعليمية كافة الممكّنة لاستمرار العملية التعليمية دون توقُّف، ومن ذلك منصة مدرستي وقنوات عين، وغيرها من الأدوات التي توفر للطلاب والطالبات تعليمًا نوعيًّا في المدن والقرى والهجر كافة، وبمخرجات متميزة. لافتًا إلى أن مرحلة التعليم عن بُعد، أو التعليم الإلكتروني، مرحلة جديدة، أرست دعائمها وزارة التعليم، وأسست لها تأسيسًا نوعيًّا ضمن أساليبها التعليمية المبتكرة والحديثة.

وأشار إلى أن منتدى التعليم الإلكتروني الذي بادرت جامعة الطائف بتنظيمه بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ليس إلا تعزيزًا للصورة المشرقة عن رحلة التعليم الإلكتروني من خلال ما يتناوله المنتدى من أوراق عمل نوعية، يقدمها نخبة من الأكاديميين والتربويين، تعزز مكانة التعليم الإلكتروني عبر تبني الاستراتيجيات، وتطوير الأفكار والرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني، والارتقاء به؛ ليصبح أنموذجًا يُحتذى بين دول العالم.

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