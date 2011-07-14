النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موجة غبار.. "صحة جازان" ترفع جاهزية أقسام الطوارئ

لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس

رفعت "صحة جازان" جاهزية جميع أقسام الطوارئ نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت "الصحة" عبر حسابها على تويتر: #صحة_جازان ترفع جاهزية جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة؛ وذلك استعدادًا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موجة غبار.. "صحة جازان" ترفع جاهزية أقسام الطوارئ
سبق

رفعت "صحة جازان" جاهزية جميع أقسام الطوارئ نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت "الصحة" عبر حسابها على تويتر: #صحة_جازان ترفع جاهزية جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة؛ وذلك استعدادًا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
12:30 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
08:46 PM

موجة غبار.. "صحة جازان" ترفع جاهزية أقسام الطوارئ

لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,070

رفعت "صحة جازان" جاهزية جميع أقسام الطوارئ نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت "الصحة" عبر حسابها على تويتر: #صحة_جازان ترفع جاهزية جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة؛ وذلك استعدادًا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,800
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,972
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,755

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة