تعاون مشترك بين جمعية "إعلاميون" و"أسبو" لخدمة الشباب العربي

"الغربي": إحدى ثمرات "رؤية 2030".. ولدينا مبادرات تعزز المشاركة الشعبية

وقعت جمعية "إعلاميون"، في تونس اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) على هامش خمسينية اتحاد إذاعات الدول العربية.



وقد مثل الجمعية في التوقيع رئيس مجلس الإدارة سعادة سعود بن فالح الغربي، فيما مثل الاتحاد المدير العام المهندس عبدالرحيم سليمان.



وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي أن الاتفاقية بين جمعية "إعلاميون" واتحاد إذاعات الدول العربية، ستعزز فرص العمل المشترك تجاه المجتمع والمهنة الإعلامية، وستكون أنموذجاً لاتفاقيات مماثلة على مستوى الدول العربية.



وأضاف الغربي أن الاتفاقية تعد إحدى ثمرات "رؤية 2030". لافتًا إلى أنه لديهم مبادرات تعزز المشاركة الشعبية في الوطن العربي.



من جهته، أوضح رئيس الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، أن الجميع سيرى نتائج توقيع هذه الاتفاقية قريباً على أرض الواقع، وذلك من خلال العديد من الشراكات الاستراتيجية بين الاتحاد وبين الجمعية.



وأكد المهندس سليمان، أنهم سيعملون على أن تكون هذه الشراكة فاعلة على أرض الواقع قريباً وأن يلمس الجميع ثمراتها ونتائجها ولا تكون حبراً على ورق.