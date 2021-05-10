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ألف صورة بانورامية.. صدى عالمي لـ"أدق تفاصيل الحجر الأسود ومقام إبراهيم"

استغرق التقاطها ٧ ساعات تصوير وأسبوع عمل متواصل لإخراجها بالشكل النهائي

استخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحدث تقنيات التصوير عالية الجودة، لتوثق الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة، عبر استخدام تقنية (Focus Stack Panorama)، التي يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بدرجة وضوح عالية.

هذا وقد قامت بهذا العمل وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة، والتقطت (١٠٥٠) صورة للحجر الأسود، ومقام إبراهيم -عليه السلام-، تم تصويرها باستخدام الفوكس ستاك بانوراما، وتظهر الصور بوضوح (٤٩) ألف ميجا بكسل، وحجم كل صورة (١٦٠) جيجا بايت، من خلال تقنية المسح الليزري لبناء نموذج حاسوبي عالي الدقة.

واستغرق التقاط الصور (٧) ساعات تصوير، وأسبوع عمل متواصل لتعديلها وإخراجها بالشكل النهائي؛ حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعاً على الحسابات الرسمية للرئاسة في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع وسائل الإعلام المحلية؛ حيث أبرزت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية البادرة النوعية التي توثق لأول مرة أدق التفاصيل للحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم- عليه السلام.

يُشار إلى أن الحدث النوعي إحدى خطط وبرامج رئاسة شؤون الحرمين لتوثيق المعالم الإسلامية في المسجد الحرام ومرافقه، وتسخير وسائل الإعلام وسبل الاتصال والتقنية في إبراز رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين في أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ألف صورة بانورامية.. صدى عالمي لـ"أدق تفاصيل الحجر الأسود ومقام إبراهيم"
سبق

استخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحدث تقنيات التصوير عالية الجودة، لتوثق الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة، عبر استخدام تقنية (Focus Stack Panorama)، التي يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بدرجة وضوح عالية.

هذا وقد قامت بهذا العمل وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة، والتقطت (١٠٥٠) صورة للحجر الأسود، ومقام إبراهيم -عليه السلام-، تم تصويرها باستخدام الفوكس ستاك بانوراما، وتظهر الصور بوضوح (٤٩) ألف ميجا بكسل، وحجم كل صورة (١٦٠) جيجا بايت، من خلال تقنية المسح الليزري لبناء نموذج حاسوبي عالي الدقة.

واستغرق التقاط الصور (٧) ساعات تصوير، وأسبوع عمل متواصل لتعديلها وإخراجها بالشكل النهائي؛ حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعاً على الحسابات الرسمية للرئاسة في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع وسائل الإعلام المحلية؛ حيث أبرزت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية البادرة النوعية التي توثق لأول مرة أدق التفاصيل للحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم- عليه السلام.

يُشار إلى أن الحدث النوعي إحدى خطط وبرامج رئاسة شؤون الحرمين لتوثيق المعالم الإسلامية في المسجد الحرام ومرافقه، وتسخير وسائل الإعلام وسبل الاتصال والتقنية في إبراز رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين في أنحاء العالم.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
11:21 AM

ألف صورة بانورامية.. صدى عالمي لـ"أدق تفاصيل الحجر الأسود ومقام إبراهيم"

استغرق التقاطها ٧ ساعات تصوير وأسبوع عمل متواصل لإخراجها بالشكل النهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحدث تقنيات التصوير عالية الجودة، لتوثق الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة، عبر استخدام تقنية (Focus Stack Panorama)، التي يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بدرجة وضوح عالية.

هذا وقد قامت بهذا العمل وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة، والتقطت (١٠٥٠) صورة للحجر الأسود، ومقام إبراهيم -عليه السلام-، تم تصويرها باستخدام الفوكس ستاك بانوراما، وتظهر الصور بوضوح (٤٩) ألف ميجا بكسل، وحجم كل صورة (١٦٠) جيجا بايت، من خلال تقنية المسح الليزري لبناء نموذج حاسوبي عالي الدقة.

واستغرق التقاط الصور (٧) ساعات تصوير، وأسبوع عمل متواصل لتعديلها وإخراجها بالشكل النهائي؛ حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعاً على الحسابات الرسمية للرئاسة في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع وسائل الإعلام المحلية؛ حيث أبرزت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية البادرة النوعية التي توثق لأول مرة أدق التفاصيل للحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم- عليه السلام.

يُشار إلى أن الحدث النوعي إحدى خطط وبرامج رئاسة شؤون الحرمين لتوثيق المعالم الإسلامية في المسجد الحرام ومرافقه، وتسخير وسائل الإعلام وسبل الاتصال والتقنية في إبراز رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين في أنحاء العالم.

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