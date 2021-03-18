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"الاستثمارات العامة" يحذر من منتحلي اسمه: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

دعا للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر "كلنا أمن" ونوه عن "طالبي المبالغ"

مجدداً حذّر ‎صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ، أو حوالات مالية، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق ‎"كلنا أمن".

وأشار "الصندوق" إلى أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.

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"الاستثمارات العامة" يحذر من منتحلي اسمه: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد
سبق

مجدداً حذّر ‎صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ، أو حوالات مالية، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق ‎"كلنا أمن".

وأشار "الصندوق" إلى أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:13 PM

"الاستثمارات العامة" يحذر من منتحلي اسمه: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

دعا للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر "كلنا أمن" ونوه عن "طالبي المبالغ"

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
195

مجدداً حذّر ‎صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ، أو حوالات مالية، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق ‎"كلنا أمن".

وأشار "الصندوق" إلى أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.

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