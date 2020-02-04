واعتبر الوزير الأمريكي أن تحرك تركيا ضد النظام السوري عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة، مبررًا أنه يعد دفاعًا عن نفسها.

وذكر "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز" أن الولايات المتحدة تندد مرة أخرى باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة على سكان إدلب.

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء) بهجمات النظام السوري على محافظة إدلب وعبّر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات نظام بشار الأسد بقذائف مورتر.

واشنطن تندد بهجمات النظام السوري على إدلب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-04 ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء) بهجمات النظام السوري على محافظة إدلب وعبّر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات نظام بشار الأسد بقذائف مورتر. وذكر "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز" أن الولايات المتحدة تندد مرة أخرى باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة على سكان إدلب. واعتبر الوزير الأمريكي أن تحرك تركيا ضد النظام السوري عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة، مبررًا أنه يعد دفاعًا عن نفسها.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 10:26 PM

واشنطن تندد بهجمات النظام السوري على إدلب "بومبيو" اعتبر التحرك التركي دفاعًا عن النفس





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ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء) بهجمات النظام السوري على محافظة إدلب وعبّر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات نظام بشار الأسد بقذائف مورتر.

وذكر "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز" أن الولايات المتحدة تندد مرة أخرى باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة على سكان إدلب.

واعتبر الوزير الأمريكي أن تحرك تركيا ضد النظام السوري عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة، مبررًا أنه يعد دفاعًا عن نفسها.