وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية
طالبت وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.
وزارة الرياضة
تعليق التدريبات
فيروس كورونا الجديد
وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-17
طالبت وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:28 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:47 AM
وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية
طالبت وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.