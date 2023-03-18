وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية

طالبت ‏وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا⁩ الجديد".

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.