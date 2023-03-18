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وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية

طالبت ‏وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا⁩ الجديد".

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.

وزارة الرياضة تعليق التدريبات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية
سبق

طالبت ‏وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا⁩ الجديد".

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:28 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:47 AM

وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت ‏وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا⁩ الجديد".

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.

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