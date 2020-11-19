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شرطة المدينة تضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على الساحل الغربي

في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيعه

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت مواطنًا في العقد الخامس من العمر، كان يقود شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي لغرض البيع، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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شرطة المدينة تضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على الساحل الغربي
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت مواطنًا في العقد الخامس من العمر، كان يقود شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي لغرض البيع، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
05:53 PM

شرطة المدينة تضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على الساحل الغربي

في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت مواطنًا في العقد الخامس من العمر، كان يقود شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي لغرض البيع، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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