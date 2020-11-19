صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت مواطنًا في العقد الخامس من العمر، كان يقود شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي لغرض البيع، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة المدينة تضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على الساحل الغربي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-19 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت مواطنًا في العقد الخامس من العمر، كان يقود شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي لغرض البيع، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 05:53 PM

شرطة المدينة تضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على الساحل الغربي في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيعه





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت مواطنًا في العقد الخامس من العمر، كان يقود شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي لغرض البيع، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.