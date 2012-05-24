"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل "الداير بني مالك وفيفا" حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي الداير بني مالك وفيفا.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.