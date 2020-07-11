النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 198556

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا
سبق

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:18 AM

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 198556

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
51

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,717
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,983
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,948

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة