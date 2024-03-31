أعضاء لجنة مكافحة التبغ بنجران يزورون مدير الشؤون الإسلامية

"العصيمي": نحث منسوبينا على توعية المجتمع بخطر هذه المادة

قام أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة مادة التبغ بنجران بزيارة مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي في مكتبه.

وشهدت هذه الزيارة بحث أوجه التعاون بين فرع الوزارة والشؤون الصحية بالمنطقة، فيما يخدم الصالح العام.

وقال "العصيمي": الفرع من خلال منبر الجمعة والمناشط الدعوية يقوم بين الفينة والأخرى بحث منسوبيه على التطرق والحديث عن خطورة مادة التبغ ومشتقاتها، ومكافحتها والتحذير منها.

ووجّه المدير العام للفرع، في حينه، بطباعة وتوزيع وتعليق التحذيرات الصحية من مادة التبغ ومن استخدامها في كافة مرافق فرع الوزارة وإداراتها بالمحافظات.

وشكر مندوب اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ فرع الوزارة على حسن الاستقبال، وتقديم إمكانيات الفرع في سبل الوقاية من مادة التبغ، والتعاون مع وزارة الصحة في كل ما من شأنه تثقيف المجتمع.