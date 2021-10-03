"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة من تحديث بمتصفح "جوجل كروم"

يُسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة والكشف والإفصاح عن معلومات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بعد تحديث لمعالجة عدة ثغرات بمتصفح Google Chrome لأنظة Linux – Mac- Windows.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، وتنفيذ برمجيات خبيثة والكشف والإفصاح عن معلومات.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 94.0.4606.71؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه: https://chromereleases.googleblog.com