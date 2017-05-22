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"وقت اللياقة" تختتم بطولة التحدي الرمضانية للسباحة.. و"عون" يتوِّج الفائزين

استمرت 10 أيام بمشاركة 1200 متسابق.. وأفرزت الكثير من المواهب

توَّج علي عون، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة، الفائزين في بطولة التحدي الرمضانية للسباحة، التي نظمتها أندية وقت اللياقة في ثلاث مناطق بالسعودية (الوسطى والشرقية والغربية)، إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات، واستمرت لمدة عشرة أيام، بمشاركة 1200 سباح، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وتُوِّج اللاعب يحيى بن شقرون من مركز الندى بذهبية السباحة 50م فراشة، وعبد الله الحربي بذهبية سباحة 50م حرة من مركز الشافعي، ومحمد مسعودي 50م صدر من مركز الياسمين، وأسامة لافي بذهبية 50م ظهر من مركز الياسمين.

من جانبه، أشاد علي عون المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، وأعرب عن شكره للإدارة الرياضية، وكل من أسهم في إنجاح البطولة التي أفرزت العديد من المواهب.. مؤكدًا أن مثل هذه البطولات تشكل رافدًا للرياضة السعودية.

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"وقت اللياقة" تختتم بطولة التحدي الرمضانية للسباحة.. و"عون" يتوِّج الفائزين
سبق

توَّج علي عون، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة، الفائزين في بطولة التحدي الرمضانية للسباحة، التي نظمتها أندية وقت اللياقة في ثلاث مناطق بالسعودية (الوسطى والشرقية والغربية)، إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات، واستمرت لمدة عشرة أيام، بمشاركة 1200 سباح، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وتُوِّج اللاعب يحيى بن شقرون من مركز الندى بذهبية السباحة 50م فراشة، وعبد الله الحربي بذهبية سباحة 50م حرة من مركز الشافعي، ومحمد مسعودي 50م صدر من مركز الياسمين، وأسامة لافي بذهبية 50م ظهر من مركز الياسمين.

من جانبه، أشاد علي عون المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، وأعرب عن شكره للإدارة الرياضية، وكل من أسهم في إنجاح البطولة التي أفرزت العديد من المواهب.. مؤكدًا أن مثل هذه البطولات تشكل رافدًا للرياضة السعودية.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
01:08 AM

"وقت اللياقة" تختتم بطولة التحدي الرمضانية للسباحة.. و"عون" يتوِّج الفائزين

استمرت 10 أيام بمشاركة 1200 متسابق.. وأفرزت الكثير من المواهب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توَّج علي عون، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة، الفائزين في بطولة التحدي الرمضانية للسباحة، التي نظمتها أندية وقت اللياقة في ثلاث مناطق بالسعودية (الوسطى والشرقية والغربية)، إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات، واستمرت لمدة عشرة أيام، بمشاركة 1200 سباح، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وتُوِّج اللاعب يحيى بن شقرون من مركز الندى بذهبية السباحة 50م فراشة، وعبد الله الحربي بذهبية سباحة 50م حرة من مركز الشافعي، ومحمد مسعودي 50م صدر من مركز الياسمين، وأسامة لافي بذهبية 50م ظهر من مركز الياسمين.

من جانبه، أشاد علي عون المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، وأعرب عن شكره للإدارة الرياضية، وكل من أسهم في إنجاح البطولة التي أفرزت العديد من المواهب.. مؤكدًا أن مثل هذه البطولات تشكل رافدًا للرياضة السعودية.

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