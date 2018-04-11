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تحاليل 9 أدوية .. سعر علاج كورونا لن يتجاوز 29 دولاراً بحد أقصى

تظهر نتائج التجارب العشوائية للعلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة

كشفت دراسة أمريكية أن نتائج تحاليل تسعة أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا لن يتجاوز سعرها كحد أقصى 29 دولاراً.

وفي التفاصيل، قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن التجارب السريرية التي تجري حالياً في الولايات المتحدة على تسعة أدوية موجودة مسبقاً في السوق من بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفراً بقيمة دولار واحد وأقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولاراً.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث قال اندرو هيل، وهو باحث زائر في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول ومؤلف مشارك في الورقة البحثية، إنه إذا أظهرت الأدوية أملاً واعداً، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم.

وتابع "هيل": "نحتاج بشكل عاجل الوصول في جميع أنحاء العالم إلى علاجات فعالة مضادة للفيروسات لكبح جماح الوباء خلال الـ 18 شهراً القادمة، واستمرار العمل على إنتاج لقاح قوي ومناسب يخلص العالم من هذا الوباء نهائياً".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحاليل 9 أدوية .. سعر علاج كورونا لن يتجاوز 29 دولاراً بحد أقصى
سبق

كشفت دراسة أمريكية أن نتائج تحاليل تسعة أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا لن يتجاوز سعرها كحد أقصى 29 دولاراً.

وفي التفاصيل، قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن التجارب السريرية التي تجري حالياً في الولايات المتحدة على تسعة أدوية موجودة مسبقاً في السوق من بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفراً بقيمة دولار واحد وأقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولاراً.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث قال اندرو هيل، وهو باحث زائر في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول ومؤلف مشارك في الورقة البحثية، إنه إذا أظهرت الأدوية أملاً واعداً، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم.

وتابع "هيل": "نحتاج بشكل عاجل الوصول في جميع أنحاء العالم إلى علاجات فعالة مضادة للفيروسات لكبح جماح الوباء خلال الـ 18 شهراً القادمة، واستمرار العمل على إنتاج لقاح قوي ومناسب يخلص العالم من هذا الوباء نهائياً".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
09:33 PM

تحاليل 9 أدوية .. سعر علاج كورونا لن يتجاوز 29 دولاراً بحد أقصى

تظهر نتائج التجارب العشوائية للعلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة

A A A
خالد علي - الرياض
4
18,427

كشفت دراسة أمريكية أن نتائج تحاليل تسعة أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا لن يتجاوز سعرها كحد أقصى 29 دولاراً.

وفي التفاصيل، قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن التجارب السريرية التي تجري حالياً في الولايات المتحدة على تسعة أدوية موجودة مسبقاً في السوق من بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفراً بقيمة دولار واحد وأقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولاراً.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث قال اندرو هيل، وهو باحث زائر في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول ومؤلف مشارك في الورقة البحثية، إنه إذا أظهرت الأدوية أملاً واعداً، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم.

وتابع "هيل": "نحتاج بشكل عاجل الوصول في جميع أنحاء العالم إلى علاجات فعالة مضادة للفيروسات لكبح جماح الوباء خلال الـ 18 شهراً القادمة، واستمرار العمل على إنتاج لقاح قوي ومناسب يخلص العالم من هذا الوباء نهائياً".

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