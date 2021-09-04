خادم الحرمين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا إعصار آيدا

أعرب عن أحرّ التعازي والمواساة للشعب الأمريكي الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا إعصار آيدا.

وقال الملك: "عَلِمنا بما تعرضت له عدد من الولايات جراء (إعصار آيدا) والفيضانات، وما نتج عن ذلك من ضحايا وأضرار بالغة، ونُعرب لفخامتكم وللشعب الأمريكي الصديق عن أحرّ التعازي والمواساة، آملين ألا تروا أي مكروه".