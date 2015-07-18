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قائد قوة شرورة يستقبل طلاب نادي أبطال الحد الجنوبي الموسمي

استلم هدية من عمل الطلاب تقديرًا لدور أفراد القوات المسلحة

استقبل قائد قوة شرورة اللواء عبدالله الجعيد، اليوم الخميس، عددًا من طلاب نادي أبطال الحد الجنوبي الموسمي بتعليم شرورة برفقة المساعد للشؤون التعليمية علي الحملي وقائد النادي صالح الصيعري.

وفي التفاصيل، أوضح "الحملي" سبب اختيار مسمى النادي لأبطال الحد الجنوبي كما قدم قائد النادي عرضًا لأبرز فعاليات مسارات النادي الموسمي خلال الإجازة الصيفية، وفي نهاية الزيارة قدم قائد النادي هدية لقائد القوة من عمل طلاب النادي تقديرًا لدور أفراد القوات المسلحة.

وثمن قائد قوة شرورة اللواء الجعيد لإدارة التعليم بشرورة اختيار اسم "أبطال الحد الجنوبي" كما قدم الهدايا للطلاب ودرعًا تذكاريًا لإدارة النادي وقدم لهم الشكر والتقدير على الزيارة ولمدير التعليم بمحافظة شرورة وكل منسوبي الأندية الصيفية بالمحافظة.

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قائد قوة شرورة يستقبل طلاب نادي أبطال الحد الجنوبي الموسمي
سبق

استقبل قائد قوة شرورة اللواء عبدالله الجعيد، اليوم الخميس، عددًا من طلاب نادي أبطال الحد الجنوبي الموسمي بتعليم شرورة برفقة المساعد للشؤون التعليمية علي الحملي وقائد النادي صالح الصيعري.

وفي التفاصيل، أوضح "الحملي" سبب اختيار مسمى النادي لأبطال الحد الجنوبي كما قدم قائد النادي عرضًا لأبرز فعاليات مسارات النادي الموسمي خلال الإجازة الصيفية، وفي نهاية الزيارة قدم قائد النادي هدية لقائد القوة من عمل طلاب النادي تقديرًا لدور أفراد القوات المسلحة.

وثمن قائد قوة شرورة اللواء الجعيد لإدارة التعليم بشرورة اختيار اسم "أبطال الحد الجنوبي" كما قدم الهدايا للطلاب ودرعًا تذكاريًا لإدارة النادي وقدم لهم الشكر والتقدير على الزيارة ولمدير التعليم بمحافظة شرورة وكل منسوبي الأندية الصيفية بالمحافظة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
10:45 PM

قائد قوة شرورة يستقبل طلاب نادي أبطال الحد الجنوبي الموسمي

استلم هدية من عمل الطلاب تقديرًا لدور أفراد القوات المسلحة

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علي حفول - شرورة
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استقبل قائد قوة شرورة اللواء عبدالله الجعيد، اليوم الخميس، عددًا من طلاب نادي أبطال الحد الجنوبي الموسمي بتعليم شرورة برفقة المساعد للشؤون التعليمية علي الحملي وقائد النادي صالح الصيعري.

وفي التفاصيل، أوضح "الحملي" سبب اختيار مسمى النادي لأبطال الحد الجنوبي كما قدم قائد النادي عرضًا لأبرز فعاليات مسارات النادي الموسمي خلال الإجازة الصيفية، وفي نهاية الزيارة قدم قائد النادي هدية لقائد القوة من عمل طلاب النادي تقديرًا لدور أفراد القوات المسلحة.

وثمن قائد قوة شرورة اللواء الجعيد لإدارة التعليم بشرورة اختيار اسم "أبطال الحد الجنوبي" كما قدم الهدايا للطلاب ودرعًا تذكاريًا لإدارة النادي وقدم لهم الشكر والتقدير على الزيارة ولمدير التعليم بمحافظة شرورة وكل منسوبي الأندية الصيفية بالمحافظة.

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