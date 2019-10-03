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أمير جازان بالنيابة: رأيت في أعين أبناء الوطن الجدية والمثابرة لتوطين القطاعات

أكد أن 1693 شابًا وفتاة تم إدراجهم ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية

أكد أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أنه رأى اليوم في أعين شباب وشابات المنطقة الجدية وروح المثابرة التي تؤهلهم لتنشيط ودعم سوق العمل بالكوادر الوطنية، مؤكدًا أن ١٦٩٣ شابًا وفتاة، تم إدراجهم جميعًا ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية، بعد أن استفادوا من مبادرة سموه التي أطلقها تحت شعار "مكّن لمستقبل زاهر".

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال رعايته لحفل ختام المرحلة الأولى من مبادرته لتوطين الوظائف التي تنفذها غرفة جازان تحت شعار بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التقنية ولجان التنمية وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة, وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

ومن جهة أخرى، أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري أن خطط وبرامج الغرفة لتنفيذ مبادرة "تمكين" تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يجعل المبادرة ملبية للحراك المجتمعي الذي تحتاج إليه المرحلة الحالية، مبينًا أن عدد المستفيدين الإجمالي من المبادرة سيبلغ ٣٢٠٠ شاب وفتاة عند اكتمال جميع مراحلها، فيما استفاد من المرحلة الحالية ١٦٩٣ شابًا وفتاة، تم إدراجهم جميعًا ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان أمين عام لجنة توطين الوظائف بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي أن المنطقة شهدت توطين ٢٧ نشاطًا تجاريًا منها ١٦ نشاطًا عن طريق الوزارة و ١١ نشاطًا بتوجيه من أمير المنطقة بالنيابة، وأن تلك النشاطات جميعًا أصبحت تُدار من قِبل شباب وبنات المنطقة، بل وتملك الكثير منهم لتلك المحال والنشاطات التجارية، إضافة إلى تدريب وتوظيف ٦٠٠٠ أسرة ضمانية ومن ذوي الهمم.

ودشن أمير جازان بالنيابة المرحلة الثانية من مبادرة "تمكين"، وكرم شركاء النجاح والشركات الأكثر توظيفًا للشباب والفتيات بالمنطقة، والتقطت الصور التذكارية مع المحتفى بهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان بالنيابة: رأيت في أعين أبناء الوطن الجدية والمثابرة لتوطين القطاعات
سبق

أكد أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أنه رأى اليوم في أعين شباب وشابات المنطقة الجدية وروح المثابرة التي تؤهلهم لتنشيط ودعم سوق العمل بالكوادر الوطنية، مؤكدًا أن ١٦٩٣ شابًا وفتاة، تم إدراجهم جميعًا ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية، بعد أن استفادوا من مبادرة سموه التي أطلقها تحت شعار "مكّن لمستقبل زاهر".

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال رعايته لحفل ختام المرحلة الأولى من مبادرته لتوطين الوظائف التي تنفذها غرفة جازان تحت شعار بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التقنية ولجان التنمية وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة, وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

ومن جهة أخرى، أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري أن خطط وبرامج الغرفة لتنفيذ مبادرة "تمكين" تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يجعل المبادرة ملبية للحراك المجتمعي الذي تحتاج إليه المرحلة الحالية، مبينًا أن عدد المستفيدين الإجمالي من المبادرة سيبلغ ٣٢٠٠ شاب وفتاة عند اكتمال جميع مراحلها، فيما استفاد من المرحلة الحالية ١٦٩٣ شابًا وفتاة، تم إدراجهم جميعًا ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان أمين عام لجنة توطين الوظائف بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي أن المنطقة شهدت توطين ٢٧ نشاطًا تجاريًا منها ١٦ نشاطًا عن طريق الوزارة و ١١ نشاطًا بتوجيه من أمير المنطقة بالنيابة، وأن تلك النشاطات جميعًا أصبحت تُدار من قِبل شباب وبنات المنطقة، بل وتملك الكثير منهم لتلك المحال والنشاطات التجارية، إضافة إلى تدريب وتوظيف ٦٠٠٠ أسرة ضمانية ومن ذوي الهمم.

ودشن أمير جازان بالنيابة المرحلة الثانية من مبادرة "تمكين"، وكرم شركاء النجاح والشركات الأكثر توظيفًا للشباب والفتيات بالمنطقة، والتقطت الصور التذكارية مع المحتفى بهم.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:24 AM

أمير جازان بالنيابة: رأيت في أعين أبناء الوطن الجدية والمثابرة لتوطين القطاعات

أكد أن 1693 شابًا وفتاة تم إدراجهم ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية

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فهد كاملي - جازان
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أكد أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أنه رأى اليوم في أعين شباب وشابات المنطقة الجدية وروح المثابرة التي تؤهلهم لتنشيط ودعم سوق العمل بالكوادر الوطنية، مؤكدًا أن ١٦٩٣ شابًا وفتاة، تم إدراجهم جميعًا ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية، بعد أن استفادوا من مبادرة سموه التي أطلقها تحت شعار "مكّن لمستقبل زاهر".

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال رعايته لحفل ختام المرحلة الأولى من مبادرته لتوطين الوظائف التي تنفذها غرفة جازان تحت شعار بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التقنية ولجان التنمية وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة, وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

ومن جهة أخرى، أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري أن خطط وبرامج الغرفة لتنفيذ مبادرة "تمكين" تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يجعل المبادرة ملبية للحراك المجتمعي الذي تحتاج إليه المرحلة الحالية، مبينًا أن عدد المستفيدين الإجمالي من المبادرة سيبلغ ٣٢٠٠ شاب وفتاة عند اكتمال جميع مراحلها، فيما استفاد من المرحلة الحالية ١٦٩٣ شابًا وفتاة، تم إدراجهم جميعًا ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان أمين عام لجنة توطين الوظائف بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي أن المنطقة شهدت توطين ٢٧ نشاطًا تجاريًا منها ١٦ نشاطًا عن طريق الوزارة و ١١ نشاطًا بتوجيه من أمير المنطقة بالنيابة، وأن تلك النشاطات جميعًا أصبحت تُدار من قِبل شباب وبنات المنطقة، بل وتملك الكثير منهم لتلك المحال والنشاطات التجارية، إضافة إلى تدريب وتوظيف ٦٠٠٠ أسرة ضمانية ومن ذوي الهمم.

ودشن أمير جازان بالنيابة المرحلة الثانية من مبادرة "تمكين"، وكرم شركاء النجاح والشركات الأكثر توظيفًا للشباب والفتيات بالمنطقة، والتقطت الصور التذكارية مع المحتفى بهم.

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