المغرب: 246 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة.
سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة.المغرب فيروس كورونا الجديد
سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة.
سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة.