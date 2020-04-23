هذه الدولة لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال أسبوع
لديها فقط 268 مصاباً بالفيروس تماثل للشفاء منهم 224 حالة
أعلنت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الخميس، أنها لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الأيام السبعة الماضية.
وسجلت في فيتنام حتى الآن 268 إصابة بكورونا، وقد تماثل 224 من هؤلاء المرضى للشفاء.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية وفق "روسيا اليوم"، وافق رئيس الوزراء الفيتنامي جوين شوان فوك، على تغيير تصنيف العاصمة هانوي من منطقة شديدة الخطورة إلى منطقة ذات خطر الإصابة بـ"كوفيد-19".
فيتنام
فيروس كورونا الجديد
هذه الدولة لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال أسبوع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-23
أعلنت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الخميس، أنها لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الأيام السبعة الماضية.
وسجلت في فيتنام حتى الآن 268 إصابة بكورونا، وقد تماثل 224 من هؤلاء المرضى للشفاء.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية وفق "روسيا اليوم"، وافق رئيس الوزراء الفيتنامي جوين شوان فوك، على تغيير تصنيف العاصمة هانوي من منطقة شديدة الخطورة إلى منطقة ذات خطر الإصابة بـ"كوفيد-19".
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:05 PM
هذه الدولة لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال أسبوع
لديها فقط 268 مصاباً بالفيروس تماثل للشفاء منهم 224 حالة
أعلنت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الخميس، أنها لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الأيام السبعة الماضية.
وسجلت في فيتنام حتى الآن 268 إصابة بكورونا، وقد تماثل 224 من هؤلاء المرضى للشفاء.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية وفق "روسيا اليوم"، وافق رئيس الوزراء الفيتنامي جوين شوان فوك، على تغيير تصنيف العاصمة هانوي من منطقة شديدة الخطورة إلى منطقة ذات خطر الإصابة بـ"كوفيد-19".