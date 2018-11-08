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"الغذاء والدواء" تغرّم منشآت مستحضرات بيطرية مخالفة 213 ألف ريال

لعدم الالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد ومزاولة النشاط بترخيص منتهٍ

غرّمت هيئة الغذاء والدواء منشآت مستحضرات بيطرية مخالفة 213 ألف ريال.

ووضع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية عقوبات رادعة للمنشآت المخالفة، تشمل غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال والسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وإغلاق المصنع أو المستودع وإلغاء الترخيص الصادر للمنشأة، إضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتضمّنت العقوبات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً على منشآت مستحضرات بيطرية غرامات تتجاوز 213.500 ريال، بعد ضبط مخالفات، منها مزاولة النشاط بترخيص منتهٍ، وعدم الالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد، وعدم وجود بيانات تثبت نقل المستحضرات البيطرية حسب الظروف الموصى بها من الشركة الصانعة، وعدم وجود بيانات تثبت فعالية أجهزة التبريد لوسائل النقل الخاصة بالمستودع، وحيازة وتخزين مستحضرات بيطرية منتهية الصلاحية، وعدم توفر ختم خاص بالمستودع، ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، واستيراد وتداول وتخزين مستحضرات بيطرية غير مسجلة دون موافقة الهيئة.

وأحالت الهيئة بعض المخالفات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة للاختصاص.

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"الغذاء والدواء" تغرّم منشآت مستحضرات بيطرية مخالفة 213 ألف ريال
سبق

غرّمت هيئة الغذاء والدواء منشآت مستحضرات بيطرية مخالفة 213 ألف ريال.

ووضع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية عقوبات رادعة للمنشآت المخالفة، تشمل غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال والسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وإغلاق المصنع أو المستودع وإلغاء الترخيص الصادر للمنشأة، إضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتضمّنت العقوبات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً على منشآت مستحضرات بيطرية غرامات تتجاوز 213.500 ريال، بعد ضبط مخالفات، منها مزاولة النشاط بترخيص منتهٍ، وعدم الالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد، وعدم وجود بيانات تثبت نقل المستحضرات البيطرية حسب الظروف الموصى بها من الشركة الصانعة، وعدم وجود بيانات تثبت فعالية أجهزة التبريد لوسائل النقل الخاصة بالمستودع، وحيازة وتخزين مستحضرات بيطرية منتهية الصلاحية، وعدم توفر ختم خاص بالمستودع، ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، واستيراد وتداول وتخزين مستحضرات بيطرية غير مسجلة دون موافقة الهيئة.

وأحالت الهيئة بعض المخالفات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة للاختصاص.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
01:10 PM

"الغذاء والدواء" تغرّم منشآت مستحضرات بيطرية مخالفة 213 ألف ريال

لعدم الالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد ومزاولة النشاط بترخيص منتهٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غرّمت هيئة الغذاء والدواء منشآت مستحضرات بيطرية مخالفة 213 ألف ريال.

ووضع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية عقوبات رادعة للمنشآت المخالفة، تشمل غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال والسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وإغلاق المصنع أو المستودع وإلغاء الترخيص الصادر للمنشأة، إضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتضمّنت العقوبات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً على منشآت مستحضرات بيطرية غرامات تتجاوز 213.500 ريال، بعد ضبط مخالفات، منها مزاولة النشاط بترخيص منتهٍ، وعدم الالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد، وعدم وجود بيانات تثبت نقل المستحضرات البيطرية حسب الظروف الموصى بها من الشركة الصانعة، وعدم وجود بيانات تثبت فعالية أجهزة التبريد لوسائل النقل الخاصة بالمستودع، وحيازة وتخزين مستحضرات بيطرية منتهية الصلاحية، وعدم توفر ختم خاص بالمستودع، ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، واستيراد وتداول وتخزين مستحضرات بيطرية غير مسجلة دون موافقة الهيئة.

وأحالت الهيئة بعض المخالفات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة للاختصاص.

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