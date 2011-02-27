شاهد.. مدني أحد رفيدة ينتشل ناقة سقطت في غرفة خرسانية للصرف الصحي

العاصمي قال إنه تم اتخاذ اللازم مع المالك لضمان منع المخاطر بالمكان

انتشل الدفاع المدني بأحد رفيدة، مساء اليوم الاثنين، ناقة سقطت في غرفة للصرف الصحي.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الرسمي باسم مدني عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن مدني أحد رفيدة باشر مساء اليوم بلاغًا عن سقوط ناقة بغرفة خرسانية أرضية للصرف الصحي؛ نظرًا لتآكل سطحها وهشاشته.

ونجحت الفرق في مباشرة الحالة واستخراج الناقة، وهي بحالة جيدة، وعمدت الفرق إلى استكمال الإجراءات اللازمة مع صاحب الموقع لدرء مخاطره على المارة ومرتادي المكان.

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