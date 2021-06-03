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النفط يواصل مكاسبه و"برنت" يقترب من 72 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو صعدت بنسبة 0.6%

واصلت أسعار النفط ارتفاعها عند أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف خلال تعاملات الخميس؛ في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي على الخام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لدى "إي إتش إس ماركت" "دانيال يرجين": إن النفط يشهد مستويات قوية من الطلب في الوقت الحالي، مع الاتجاه لإعادة تشغيل الاقتصادات حول العالم؛ متوقعًا وصول الأسعار إلى 80 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة "بلومبرج".

فيما ذكرت "فاندانا هاري" مؤسسة شركة استثمارات الطاقة في سنغافورة "فاندا إنسيتس" أن الطلب يزيد وخاصة في الولايات المتحدة، وأن الأوضاع في أوروبا متفائلة ولكن بحذر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.7% إلى 71.86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.6% عند 69.25 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يواصل مكاسبه و"برنت" يقترب من 72 دولارًا للبرميل
سبق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها عند أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف خلال تعاملات الخميس؛ في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي على الخام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لدى "إي إتش إس ماركت" "دانيال يرجين": إن النفط يشهد مستويات قوية من الطلب في الوقت الحالي، مع الاتجاه لإعادة تشغيل الاقتصادات حول العالم؛ متوقعًا وصول الأسعار إلى 80 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة "بلومبرج".

فيما ذكرت "فاندانا هاري" مؤسسة شركة استثمارات الطاقة في سنغافورة "فاندا إنسيتس" أن الطلب يزيد وخاصة في الولايات المتحدة، وأن الأوضاع في أوروبا متفائلة ولكن بحذر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.7% إلى 71.86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.6% عند 69.25 دولارًا للبرميل.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:54 AM

النفط يواصل مكاسبه و"برنت" يقترب من 72 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو صعدت بنسبة 0.6%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها عند أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف خلال تعاملات الخميس؛ في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي على الخام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لدى "إي إتش إس ماركت" "دانيال يرجين": إن النفط يشهد مستويات قوية من الطلب في الوقت الحالي، مع الاتجاه لإعادة تشغيل الاقتصادات حول العالم؛ متوقعًا وصول الأسعار إلى 80 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة "بلومبرج".

فيما ذكرت "فاندانا هاري" مؤسسة شركة استثمارات الطاقة في سنغافورة "فاندا إنسيتس" أن الطلب يزيد وخاصة في الولايات المتحدة، وأن الأوضاع في أوروبا متفائلة ولكن بحذر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.7% إلى 71.86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.6% عند 69.25 دولارًا للبرميل.

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