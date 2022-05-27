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"التعاون الإسلامي" تشيد بتجربة المملكة في ترسيخ قيم الوسطيّة

قال: السعودية اتخذت خطوات جريئة وسحبت البساط عن مدعي التدين

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على أهمية الوسطية والاعتدال خاصة في ظل المخاطر التي تتهدد العالم الإسلامي بسبب الغلو والتطرف .
جاء ذلك في سياق كلمته أمام المؤتمر الدولي لـ"قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرّمة، اليوم ويستمر حتى 29 مايو 2019، وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، والأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى .

وفي كلمته، تقدّم الأمين العام للمنظمة بأسمى آيات الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر الدولي المهم والذي يأتي امتداداً واستكمالاً لمواقف المملكة الواضحة والثابتة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي.

وقال العثيمين: "إن انحراف فكر بعض الجماعات في العالم الإسلامي عن منهج الوسطية والاعتدال اللذين رسخهما القرآن الكريم وأحكمتهما السنة النبوية الشريفة، يقف وراء حالة الفوضى والعنف التي تعصف بعدد من دول المنظمة"، مشيراً إلى أنه لا سبيل للعودة إلى الأمن والاستقرار إلا بإعادة ترسيخ قيم الوسطية وتنحية كل قيم الانحياز والتحيز والتشدد على مستوى الخطاب الديني وعلى مستوى الممارسة الدينية والاجتماعية .

وأشاد الأمين العام بالجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية في تعزيز مبدأ الوسطية وتنقية الإسلام من الأفكار المتطرفة، موضحًا أن المملكة اتخذت خطوات جريئة وسنت سياسات حازمة وسحبت البساط عن مدعي التدين وعرّت حجج التشدد ونزعت الغطاء الشرعي الذي أوهم به المتشددون العوام.

وأضاف أن التجربة السعودية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال أصبحت محل تقدير دول العالم الإسلامي، تستفيد منها وتستنجد بها، لتؤكد بلاد الحرمين الشريفين أنها المرجع الموثوق في كل ما يتعلق بالإسلام .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تشيد بتجربة المملكة في ترسيخ قيم الوسطيّة
سبق

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على أهمية الوسطية والاعتدال خاصة في ظل المخاطر التي تتهدد العالم الإسلامي بسبب الغلو والتطرف .
جاء ذلك في سياق كلمته أمام المؤتمر الدولي لـ"قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرّمة، اليوم ويستمر حتى 29 مايو 2019، وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، والأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى .

وفي كلمته، تقدّم الأمين العام للمنظمة بأسمى آيات الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر الدولي المهم والذي يأتي امتداداً واستكمالاً لمواقف المملكة الواضحة والثابتة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي.

وقال العثيمين: "إن انحراف فكر بعض الجماعات في العالم الإسلامي عن منهج الوسطية والاعتدال اللذين رسخهما القرآن الكريم وأحكمتهما السنة النبوية الشريفة، يقف وراء حالة الفوضى والعنف التي تعصف بعدد من دول المنظمة"، مشيراً إلى أنه لا سبيل للعودة إلى الأمن والاستقرار إلا بإعادة ترسيخ قيم الوسطية وتنحية كل قيم الانحياز والتحيز والتشدد على مستوى الخطاب الديني وعلى مستوى الممارسة الدينية والاجتماعية .

وأشاد الأمين العام بالجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية في تعزيز مبدأ الوسطية وتنقية الإسلام من الأفكار المتطرفة، موضحًا أن المملكة اتخذت خطوات جريئة وسنت سياسات حازمة وسحبت البساط عن مدعي التدين وعرّت حجج التشدد ونزعت الغطاء الشرعي الذي أوهم به المتشددون العوام.

وأضاف أن التجربة السعودية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال أصبحت محل تقدير دول العالم الإسلامي، تستفيد منها وتستنجد بها، لتؤكد بلاد الحرمين الشريفين أنها المرجع الموثوق في كل ما يتعلق بالإسلام .

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
09:37 PM
اخر تعديل
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:19 PM

"التعاون الإسلامي" تشيد بتجربة المملكة في ترسيخ قيم الوسطيّة

قال: السعودية اتخذت خطوات جريئة وسحبت البساط عن مدعي التدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على أهمية الوسطية والاعتدال خاصة في ظل المخاطر التي تتهدد العالم الإسلامي بسبب الغلو والتطرف .
جاء ذلك في سياق كلمته أمام المؤتمر الدولي لـ"قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرّمة، اليوم ويستمر حتى 29 مايو 2019، وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، والأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى .

وفي كلمته، تقدّم الأمين العام للمنظمة بأسمى آيات الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر الدولي المهم والذي يأتي امتداداً واستكمالاً لمواقف المملكة الواضحة والثابتة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي.

وقال العثيمين: "إن انحراف فكر بعض الجماعات في العالم الإسلامي عن منهج الوسطية والاعتدال اللذين رسخهما القرآن الكريم وأحكمتهما السنة النبوية الشريفة، يقف وراء حالة الفوضى والعنف التي تعصف بعدد من دول المنظمة"، مشيراً إلى أنه لا سبيل للعودة إلى الأمن والاستقرار إلا بإعادة ترسيخ قيم الوسطية وتنحية كل قيم الانحياز والتحيز والتشدد على مستوى الخطاب الديني وعلى مستوى الممارسة الدينية والاجتماعية .

وأشاد الأمين العام بالجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية في تعزيز مبدأ الوسطية وتنقية الإسلام من الأفكار المتطرفة، موضحًا أن المملكة اتخذت خطوات جريئة وسنت سياسات حازمة وسحبت البساط عن مدعي التدين وعرّت حجج التشدد ونزعت الغطاء الشرعي الذي أوهم به المتشددون العوام.

وأضاف أن التجربة السعودية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال أصبحت محل تقدير دول العالم الإسلامي، تستفيد منها وتستنجد بها، لتؤكد بلاد الحرمين الشريفين أنها المرجع الموثوق في كل ما يتعلق بالإسلام .

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