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البنتاغون: شركة أمريكية تفوز ببيع منظومة صاروخية للسعودية بـ ١.٤٨ مليار

الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.

وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية.

وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

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البنتاغون: شركة أمريكية تفوز ببيع منظومة صاروخية للسعودية بـ ١.٤٨ مليار
سبق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.

وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية.

وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
01:47 AM

البنتاغون: شركة أمريكية تفوز ببيع منظومة صاروخية للسعودية بـ ١.٤٨ مليار

الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار

A A A
محمد البقمي - الرياض
4
10,431

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.

وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية.

وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,711
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,176
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,030
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,081

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