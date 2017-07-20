البنتاغون: شركة أمريكية تفوز ببيع منظومة صاروخية للسعودية بـ ١.٤٨ مليار
الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.
وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية.
وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.
البنتاغون: شركة أمريكية تفوز ببيع منظومة صاروخية للسعودية بـ ١.٤٨ مليار
محمد البقمي
سبق
2019-07-20
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.
وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية.
وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
01:47 AM
البنتاغون: شركة أمريكية تفوز ببيع منظومة صاروخية للسعودية بـ ١.٤٨ مليار
الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.
وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية.
وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.