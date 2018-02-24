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دفع ودهس بحفل تخرج طالبات جامعة جازان.. ومواطن: هذا ما حدث لوالدتي

طالب بتحقيق.. وخريجات لـ "سبق": سوء تنظيم في المداخل والمخارج انتهى بسقوط

قالت خريجات لـ"سبق" إن حفل التخرج بجامعة جازان ،أول أمس الخميس، قد شهد تدافعًا وسوء تنظيم في المداخل والمخارج ، ما تسبب في سقوط بعضهن وتعرضهن لإصابات كانت خفيفة.

ومن جهته كشف نجل إحدى المصابات في حادث تدافع بوابة الإستاد الرياضي بجازان فؤاد العقيلي لـ"سبق" تفاصيل ما تعرضت له والدته قائلاً: "حضرت أمي مع ابنتها لحفل التخرج وأثناء الدخول وقع تدافع على البوابة للإستاد الرياضي ووقعت الوالدة جراء التدافع".

وتابع: "تعرضت لدهس أثناء التدافع وتم إسعافها عن طريق الهلال الأحمر المتواجد بالملعب ونقلها لطوارئ مستشفى صبيا ولازالت حتى الآن منومة بالمستشفى"، مطالباً بتحقيق فيما حدث وكشف التفاصيل وسبب سوء التنظيم والتدافع الذي حدث.

وكانت قد نظّمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة جازان ،مساء الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٦ هـ، حفل تخرج ٦ آلاف خريجة "الدفعة ١٣" ؛ وذلك بإستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان.

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دفع ودهس بحفل تخرج طالبات جامعة جازان.. ومواطن: هذا ما حدث لوالدتي
سبق

قالت خريجات لـ"سبق" إن حفل التخرج بجامعة جازان ،أول أمس الخميس، قد شهد تدافعًا وسوء تنظيم في المداخل والمخارج ، ما تسبب في سقوط بعضهن وتعرضهن لإصابات كانت خفيفة.

ومن جهته كشف نجل إحدى المصابات في حادث تدافع بوابة الإستاد الرياضي بجازان فؤاد العقيلي لـ"سبق" تفاصيل ما تعرضت له والدته قائلاً: "حضرت أمي مع ابنتها لحفل التخرج وأثناء الدخول وقع تدافع على البوابة للإستاد الرياضي ووقعت الوالدة جراء التدافع".

وتابع: "تعرضت لدهس أثناء التدافع وتم إسعافها عن طريق الهلال الأحمر المتواجد بالملعب ونقلها لطوارئ مستشفى صبيا ولازالت حتى الآن منومة بالمستشفى"، مطالباً بتحقيق فيما حدث وكشف التفاصيل وسبب سوء التنظيم والتدافع الذي حدث.

وكانت قد نظّمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة جازان ،مساء الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٦ هـ، حفل تخرج ٦ آلاف خريجة "الدفعة ١٣" ؛ وذلك بإستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
03:33 PM

دفع ودهس بحفل تخرج طالبات جامعة جازان.. ومواطن: هذا ما حدث لوالدتي

طالب بتحقيق.. وخريجات لـ "سبق": سوء تنظيم في المداخل والمخارج انتهى بسقوط

A A A
محمد المواسي - جازان
32
60,688

قالت خريجات لـ"سبق" إن حفل التخرج بجامعة جازان ،أول أمس الخميس، قد شهد تدافعًا وسوء تنظيم في المداخل والمخارج ، ما تسبب في سقوط بعضهن وتعرضهن لإصابات كانت خفيفة.

ومن جهته كشف نجل إحدى المصابات في حادث تدافع بوابة الإستاد الرياضي بجازان فؤاد العقيلي لـ"سبق" تفاصيل ما تعرضت له والدته قائلاً: "حضرت أمي مع ابنتها لحفل التخرج وأثناء الدخول وقع تدافع على البوابة للإستاد الرياضي ووقعت الوالدة جراء التدافع".

وتابع: "تعرضت لدهس أثناء التدافع وتم إسعافها عن طريق الهلال الأحمر المتواجد بالملعب ونقلها لطوارئ مستشفى صبيا ولازالت حتى الآن منومة بالمستشفى"، مطالباً بتحقيق فيما حدث وكشف التفاصيل وسبب سوء التنظيم والتدافع الذي حدث.

وكانت قد نظّمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة جازان ،مساء الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٦ هـ، حفل تخرج ٦ آلاف خريجة "الدفعة ١٣" ؛ وذلك بإستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان.

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