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"دارة الملك عبدالعزيز" تدشن التسجيل الإلكتروني بالنسخة الثانية من "الأولمبياد الوطني للتاريخ"

بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز بدء التسجيل الإلكتروني في الأولمبياد الوطني للتاريخ في نسخته الثانية عبر الرابط historyolympiad.sa، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات على مستوى مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، والمدارس العالمية، ومدارس التربية الخاصة في السعودية.

ويأتي إعلان الأولمبياد بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس المشرف على عملية التسجيل، ووسط تنافس مئات الآلاف من الطلاب المسجلين قياسًا بالنسخة السابقة في تلك المسابقة الرائدة التي تنبثق رؤيتها من تعزيز الانتماء الوطني مرتكزة على رؤية السعودية 2030.

وأكدت الدارة أن الأولمبياد الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي يستهدف صنع تنافس علمي بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة، وآليات منظمة، بإشراف نخبة من المختصين، تقدم محتوى معرفيًّا مهاريًّا يرتبط بتاريخ السعودية وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي، وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية.

وأشارت الدارة إلى أن الهدف العام للأولمبياد ينبثق من غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ السعودية، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على تاريخ العالم بثقافاته المختلفة، فضلاً عن أهداف تفصيلية، تتمثل في تنمية الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن، والتعمق في تاريخ السعودية الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والتاريخ البشري والحضاري العالمي.

وفرضت اللجنة المنظمة جملة من الضوابط في مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد لتحقيق الأهداف المحددة لهذا التنافس المعلوماتي، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يلتزم بالمشاركة في جميع مراحل الأولمبياد، وموافقة ولي الأمر على مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد والحلقة التلفزيونية، وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة للأولمبياد، وعدم مسؤولية اللجنة المنظمة عن حدوث أي خلل في تشغيل الأجهزة لدخول الطلاب للمسابقة إلكترونيًّا خلال فترة التصفيات الأولية التي تنفذ داخل المدارس.

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"دارة الملك عبدالعزيز" تدشن التسجيل الإلكتروني بالنسخة الثانية من "الأولمبياد الوطني للتاريخ"
سبق

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز بدء التسجيل الإلكتروني في الأولمبياد الوطني للتاريخ في نسخته الثانية عبر الرابط historyolympiad.sa، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات على مستوى مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، والمدارس العالمية، ومدارس التربية الخاصة في السعودية.

ويأتي إعلان الأولمبياد بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس المشرف على عملية التسجيل، ووسط تنافس مئات الآلاف من الطلاب المسجلين قياسًا بالنسخة السابقة في تلك المسابقة الرائدة التي تنبثق رؤيتها من تعزيز الانتماء الوطني مرتكزة على رؤية السعودية 2030.

وأكدت الدارة أن الأولمبياد الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي يستهدف صنع تنافس علمي بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة، وآليات منظمة، بإشراف نخبة من المختصين، تقدم محتوى معرفيًّا مهاريًّا يرتبط بتاريخ السعودية وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي، وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية.

وأشارت الدارة إلى أن الهدف العام للأولمبياد ينبثق من غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ السعودية، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على تاريخ العالم بثقافاته المختلفة، فضلاً عن أهداف تفصيلية، تتمثل في تنمية الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن، والتعمق في تاريخ السعودية الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والتاريخ البشري والحضاري العالمي.

وفرضت اللجنة المنظمة جملة من الضوابط في مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد لتحقيق الأهداف المحددة لهذا التنافس المعلوماتي، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يلتزم بالمشاركة في جميع مراحل الأولمبياد، وموافقة ولي الأمر على مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد والحلقة التلفزيونية، وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة للأولمبياد، وعدم مسؤولية اللجنة المنظمة عن حدوث أي خلل في تشغيل الأجهزة لدخول الطلاب للمسابقة إلكترونيًّا خلال فترة التصفيات الأولية التي تنفذ داخل المدارس.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:05 AM

"دارة الملك عبدالعزيز" تدشن التسجيل الإلكتروني بالنسخة الثانية من "الأولمبياد الوطني للتاريخ"

بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دارة الملك عبدالعزيز بدء التسجيل الإلكتروني في الأولمبياد الوطني للتاريخ في نسخته الثانية عبر الرابط historyolympiad.sa، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات على مستوى مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، والمدارس العالمية، ومدارس التربية الخاصة في السعودية.

ويأتي إعلان الأولمبياد بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس المشرف على عملية التسجيل، ووسط تنافس مئات الآلاف من الطلاب المسجلين قياسًا بالنسخة السابقة في تلك المسابقة الرائدة التي تنبثق رؤيتها من تعزيز الانتماء الوطني مرتكزة على رؤية السعودية 2030.

وأكدت الدارة أن الأولمبياد الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي يستهدف صنع تنافس علمي بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة، وآليات منظمة، بإشراف نخبة من المختصين، تقدم محتوى معرفيًّا مهاريًّا يرتبط بتاريخ السعودية وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي، وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية.

وأشارت الدارة إلى أن الهدف العام للأولمبياد ينبثق من غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ السعودية، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على تاريخ العالم بثقافاته المختلفة، فضلاً عن أهداف تفصيلية، تتمثل في تنمية الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن، والتعمق في تاريخ السعودية الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والتاريخ البشري والحضاري العالمي.

وفرضت اللجنة المنظمة جملة من الضوابط في مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد لتحقيق الأهداف المحددة لهذا التنافس المعلوماتي، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يلتزم بالمشاركة في جميع مراحل الأولمبياد، وموافقة ولي الأمر على مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد والحلقة التلفزيونية، وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة للأولمبياد، وعدم مسؤولية اللجنة المنظمة عن حدوث أي خلل في تشغيل الأجهزة لدخول الطلاب للمسابقة إلكترونيًّا خلال فترة التصفيات الأولية التي تنفذ داخل المدارس.

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