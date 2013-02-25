النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

تشيلي تدعو المستثمرين والشركات السعودية للاستثمار الزراعي في أراضيها

"المشيطي" أكد متانة العلاقات الاقتصادية خلال لقاء مع نائب وزير خارجيتها

بحث نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية في جمهورية تشيلي رودريغو يانيز، تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والاتفاق على دعوة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، والمستثمرين السعوديين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في تشيلي.

وأكد "المشيطي"، خلال استقباله نائب وزير الخارجية تشيلي والوفد المرافق في مقر الوزارة، متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتشيلي، مثمناً أوجه التعاون البناء الذي تتطلع له المملكة بما يحقق مصالح الطرفين، وبالجودة والتنافسية التي تزخر بها السوق السعودية، وإمكانيات القطاع الخاص التي تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

وشهد اللقاء الذي حضره مسؤولون من الجانبين، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، واستعراض المزايا والفرص الاستثمارية لدى جمهورية تشيلي، وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها، إضافة إلى الترحيب برغبة الجانب التشيلي في زيادة هذه المنتجات في السوق السعودية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لقطاع التحلية السعودي والاستفادة منها.

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تشيلي تدعو المستثمرين والشركات السعودية للاستثمار الزراعي في أراضيها
سبق

بحث نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية في جمهورية تشيلي رودريغو يانيز، تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والاتفاق على دعوة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، والمستثمرين السعوديين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في تشيلي.

وأكد "المشيطي"، خلال استقباله نائب وزير الخارجية تشيلي والوفد المرافق في مقر الوزارة، متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتشيلي، مثمناً أوجه التعاون البناء الذي تتطلع له المملكة بما يحقق مصالح الطرفين، وبالجودة والتنافسية التي تزخر بها السوق السعودية، وإمكانيات القطاع الخاص التي تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

وشهد اللقاء الذي حضره مسؤولون من الجانبين، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، واستعراض المزايا والفرص الاستثمارية لدى جمهورية تشيلي، وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها، إضافة إلى الترحيب برغبة الجانب التشيلي في زيادة هذه المنتجات في السوق السعودية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لقطاع التحلية السعودي والاستفادة منها.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
02:06 PM

تشيلي تدعو المستثمرين والشركات السعودية للاستثمار الزراعي في أراضيها

"المشيطي" أكد متانة العلاقات الاقتصادية خلال لقاء مع نائب وزير خارجيتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
148

بحث نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية في جمهورية تشيلي رودريغو يانيز، تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والاتفاق على دعوة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، والمستثمرين السعوديين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في تشيلي.

وأكد "المشيطي"، خلال استقباله نائب وزير الخارجية تشيلي والوفد المرافق في مقر الوزارة، متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتشيلي، مثمناً أوجه التعاون البناء الذي تتطلع له المملكة بما يحقق مصالح الطرفين، وبالجودة والتنافسية التي تزخر بها السوق السعودية، وإمكانيات القطاع الخاص التي تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

وشهد اللقاء الذي حضره مسؤولون من الجانبين، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، واستعراض المزايا والفرص الاستثمارية لدى جمهورية تشيلي، وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها، إضافة إلى الترحيب برغبة الجانب التشيلي في زيادة هذه المنتجات في السوق السعودية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لقطاع التحلية السعودي والاستفادة منها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة