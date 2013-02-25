تشيلي تدعو المستثمرين والشركات السعودية للاستثمار الزراعي في أراضيها

"المشيطي" أكد متانة العلاقات الاقتصادية خلال لقاء مع نائب وزير خارجيتها

بحث نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية في جمهورية تشيلي رودريغو يانيز، تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والاتفاق على دعوة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، والمستثمرين السعوديين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في تشيلي.

وأكد "المشيطي"، خلال استقباله نائب وزير الخارجية تشيلي والوفد المرافق في مقر الوزارة، متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتشيلي، مثمناً أوجه التعاون البناء الذي تتطلع له المملكة بما يحقق مصالح الطرفين، وبالجودة والتنافسية التي تزخر بها السوق السعودية، وإمكانيات القطاع الخاص التي تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

وشهد اللقاء الذي حضره مسؤولون من الجانبين، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، واستعراض المزايا والفرص الاستثمارية لدى جمهورية تشيلي، وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها، إضافة إلى الترحيب برغبة الجانب التشيلي في زيادة هذه المنتجات في السوق السعودية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لقطاع التحلية السعودي والاستفادة منها.